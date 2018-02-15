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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

ارتقا ۴ روستا به شهر در اردبیل پیگیری می‌شود

ارتقا ۴ روستا به شهر در اردبیل پیگیری می‌شود

اردبیل – نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقا چهار روستا به شهر در این حوزه نمایندگی در دست پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی در بررسی آخرین وضعیت ارتقا روستاها به شهر در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته دو روستای ثمرین و اردی موسی در هفته‌های اخیر ارتقا یافتند.

وی افزود: مراکز بخش‌ها باید بر اساس قوانین به شهر ارتقا یابند و این ارتقا مزیت‌های متعددی از جمله افزایش اعتبارات، تبدیل شورای روستا به شورای شهر و ارتقا امکانات منطقه به دنبال دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در صورتی که قانون ارتقا یک منطقه را مطرح کرده است باید عملیاتی شود و بر همین اساس ارتقا چهار روستا را پیگیری خواهیم کرد.

به گفته فیضی ارتقا آراللوی بزرگ، آراللوی کوچک و خیارک در شهرستان اردبیل و نیارق در شهرستان نمین در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه تبدیل روستا به شهر موجب بهبود امکانات و توسعه مناطق می‌شود، اضافه کرد: به همین منظور توسعه مناطق را دنبال می کنیم.

کد مطلب 4228418
محمد میرزایی ناطق

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