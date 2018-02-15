به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی در بررسی آخرین وضعیت ارتقا روستاها به شهر در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته دو روستای ثمرین و اردی موسی در هفته‌های اخیر ارتقا یافتند.

وی افزود: مراکز بخش‌ها باید بر اساس قوانین به شهر ارتقا یابند و این ارتقا مزیت‌های متعددی از جمله افزایش اعتبارات، تبدیل شورای روستا به شورای شهر و ارتقا امکانات منطقه به دنبال دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در صورتی که قانون ارتقا یک منطقه را مطرح کرده است باید عملیاتی شود و بر همین اساس ارتقا چهار روستا را پیگیری خواهیم کرد.

به گفته فیضی ارتقا آراللوی بزرگ، آراللوی کوچک و خیارک در شهرستان اردبیل و نیارق در شهرستان نمین در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه تبدیل روستا به شهر موجب بهبود امکانات و توسعه مناطق می‌شود، اضافه کرد: به همین منظور توسعه مناطق را دنبال می کنیم.