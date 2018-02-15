لندن روسیه را به انجام حملات سایبری علیه انگلیس متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر امنیت سایبری انگلیس، روسیه را به دست داشتن در حملات سایبری ژوئن سال گذشته میلادی به دستگاه های دولتی و تجاری انگلیس و اروپا متهم کرد.

بر اساس این گزارش، «طریق احمد» مسئول دفتر روابط خارجی این وزارتخانه گفت: دولت انگلیس به این نتیجه رسیده که دولت روسیه به ویژه ارتش این کشور مسئول حملات سایبری مخرب ژوئن سال ۲۰۱۷ (علیه دستگاه های دولتی انگلیس) بوده است.

گفته می شود این حمله سایبری از طریق نوعی باج افزار، دسته ای از نهادهای فعال در امور مالی، بخش انرژی و دولتی اوکراین و همچنین بسیاری دیگر از نهادهای تجاری روسی و اروپایی را با درخواست پول از آنها مورد تهدید قرار داده است.

همچنین مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس نیز مدعی شده که ارتش روسیه پشت حملات سایبری مذکور قرار داشته است.

این درحالیست که هیچ یک از این دو نهاد انگلیسی مدرکی دال بر دست داشتن روسیه در این حملات سایبری ارائه نکرده است.