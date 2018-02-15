۱۲ دستگاه اجرایی اردبیل برای تولید انرژی پاک اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی صبح پنج‌شنبه در بررسی آخرین وضعیت طرح مشارکت ادارات در تأمین برق از محل انرژی خورشیدی تصریح کرد: این طرح در دو سال اخیر مطرح شده و تاکنون ۱۲ اداره در استان اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: تمامی ادارات موظف هستند از سال آینده ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از محل انرژی خورشیدی تأمین کنند و این مهم با خریداری و نصب پنل های خورشیدی عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق استان متذکر شد: در صورت بی‌توجهی ادارات به این مهم از سال آینده ۲۰ درصد از انرژی مصرفی با بالاترین نرخ محاسبه می‌شود.

محمدی با تأکید به اینکه این طرح با هدف ترویج انرژی پاک انجام می‌شود، اضافه کرد: در واقع دولت در ابتدا خود را ملزم به رعایت مصرف بهینه و استفاده از انرژی‌های پاک کرده است.

وی تأکید کرد: عملیات اجرایی این طرح بر عهده دستگاه اجرایی است و با این وجود مشاوره‌های لازم در اختیار ادارات قرار گرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان مجری نیز معرفی می‌شوند.

مدیرعامل توزیع برق استان اضافه کرد: اغلب ادارات کل در مرکز استان متمرکز هستند و اردبیل مستعدترین منطقه برای تولید برق از انرژی خورشیدی است که انتظار می‌رود در تحقق این طرح ادارات همکاری کنند.