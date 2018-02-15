بهمن خدادادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات مرکز بهداشت کرمانشاه برای مقابله با آنفولانزای فوق حاد پرندگان گفت: سالهای گذشته نیز چون امسال به دلیل وجود تالابها در استان و مهاجرت پرندگان مواردی از این بیماری در استان شناسایی شده و امسال نیز ۴ کانون در دالاهو تایید شده است.

وی افزود: امسال در کرمانشاه نیز ۲۸ مورد تلفات طیور داشتیم اما مورد مثبتی در زمینه بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است.

کارشناس مسئول بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: در بحث نظارت نیز اکنون همکاران ما با دامپزشکی در خصوص شناسایی و معدوم کردن و دفن بهداشتی پرندگان مشکوک همکاری لازم را دارند.

هیچ مورد انسانی از آنفولانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد انسانی به دلیل نظارت، پایش و کنترل های انجام شده در استان و شهر کرمانشاه نداشته ایم.

خدادادیان در خصوص برخورد با عرضه کنندگان مرغ زنده برای پیشگیری از این بیماری گفت: این مورد رشد چشمگیری داشت و در کارگروه های مختلف این مورد مطرح شده و تیمی نیز تشکیل شده که نیاز به تقویت دارد و نیاز به حمایت انتظامی داریم.

کارشناس مسئول بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ تن عرضه غیرمجاز طیور را جمع آوری کردیم و این موضوع امسال هم در دستور کار است.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: عرضه مرغ زنده تهدیدی برای سلامت است و اکنون کشتارگاه های خوبی تحت نظارت دامپزشکی و ناظر شرعی داریم.

این مسئول افزود: مرغ زنده به طور بهداشتی و شرعی ذبح نمی شود و حتی از نظر اقتصادی نیز مرغی که از کشتارگاه خارج می شود از نظر اقتصادی نیز به صرفه تر است.

کارشناس مسئول بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: مردم از خرید مرغ زنده اکیدا خودداری کنند تا سودجویانی که به فکر سلامت مردم نیستند، نتوانند از مردم سواستفاده کنند و سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی بر نظارت از مراکز تولید مرغ بسته بندی و عرضه آن تاکید کرد و گفت: ۸۰ کارشناس ما بر این موضوع نظارت می کنند.