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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

موردی از آنفولانزای فوق‌حادپرندگان در کرمانشاه مشاهده نشده است

موردی از آنفولانزای فوق‌حادپرندگان در کرمانشاه مشاهده نشده است

کرمانشاه- کارشناس مسئول بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: ۲۸ مورد تلفات طیور در کرمانشاه داشتیم اما موردی مربوط به آنفولانزای فوق حاد پرندگان نبوده است.

بهمن خدادادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات مرکز بهداشت کرمانشاه برای مقابله با آنفولانزای فوق حاد پرندگان گفت: سالهای گذشته نیز چون امسال به دلیل وجود تالابها در استان و مهاجرت پرندگان مواردی از این بیماری در استان شناسایی شده و امسال نیز ۴ کانون در دالاهو تایید شده است.

وی افزود: امسال در کرمانشاه نیز ۲۸ مورد تلفات طیور داشتیم اما مورد مثبتی در زمینه بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است.

کارشناس مسئول بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: در بحث نظارت نیز اکنون همکاران ما با دامپزشکی در خصوص شناسایی و معدوم کردن و دفن بهداشتی پرندگان مشکوک همکاری لازم را دارند.

هیچ مورد انسانی از آنفولانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد انسانی به دلیل نظارت، پایش و کنترل های انجام شده در استان و شهر کرمانشاه نداشته ایم.

خدادادیان در خصوص برخورد با عرضه کنندگان مرغ زنده برای پیشگیری از این بیماری گفت: این مورد رشد چشمگیری داشت و در کارگروه های مختلف این مورد مطرح شده و تیمی نیز تشکیل شده که نیاز به تقویت دارد و نیاز به حمایت انتظامی داریم.

کارشناس مسئول بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ تن عرضه غیرمجاز طیور را جمع آوری کردیم و این موضوع امسال هم در دستور کار است.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: عرضه مرغ زنده تهدیدی برای سلامت است و اکنون کشتارگاه های خوبی تحت نظارت دامپزشکی و ناظر شرعی داریم.

این مسئول افزود: مرغ زنده به طور بهداشتی و شرعی ذبح نمی شود و حتی از نظر اقتصادی نیز مرغی که از کشتارگاه خارج می شود از نظر اقتصادی نیز به صرفه تر است.

کارشناس مسئول بهداشت و محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: مردم از خرید مرغ زنده اکیدا خودداری کنند تا سودجویانی که به فکر سلامت مردم نیستند، نتوانند از مردم سواستفاده کنند و سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی بر نظارت از مراکز تولید مرغ بسته بندی و عرضه آن تاکید کرد و گفت: ۸۰ کارشناس ما بر این موضوع نظارت می کنند.

کد مطلب 4228429

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