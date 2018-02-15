نفرات برتررده نوجوانان وامید مسابقات کاراته قهرمانی کشورمشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته بانوان قهرمانی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان کشور گرامیداشت دهه مبارک فجر و یادواره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان روز چهارشنبه در رده سنی نوجوانان و امید در سالن آزادی سنندج به پایان رسید.

در رده نوجوانان و امید ۳۱۶ کاراته کا از استان های مختلف سراسر کشور، انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ ژاپن با هم به رقابت پرداختند.

در رده سنی نوجوانان و در بخش کومیته انفرادی وزن منهای ۴۷ کیلوگرم انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸، فائزه طوسی از البرز در جایگاه اول ایستاد، فاطمه غلامی از لرستان دوم شد و رقیه بنداد کرمانی از مازندران و محنا پوراحمدیان از کرمان، سکوی سوم را از آن خود کردند.

در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم، حدیث کاظم لو از البرز قهرمان شد، آیلار حسین زاده از هرمزگان بر سکوی دوم ایستاد و مهنا میرزایی از مازندران و فاطمه بداق از لرستان، سوم مشترک شدند.

در وزن مثبت ۵۴ کیلوگرم، آیدا خوشبختی از مازندران بر سکوی نخست ایستاد، هانیه کریمی از تهران جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و سیده لیلا عباسیان و سیده مبینا موسوی از مازندران، بر سکوی سوم قرار گرفتند.

در کاتای تیمی نوجوانان انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸، تیم تهران با ترکیب پروانه سلیمانی، کیمیا بیرقی و ملیکا بیرقی قهرمان شد، تیم البرز با ترکیب نازنین بخشی، مونا ابراهیمی و عسل کیا روستا، بر سکوی دوم ایستاد و تیم های کرمانشاه با ترکیب پرنیا کریمی ، صبا امیریان و سوگند غلامی و آذربایجان شرقی با ترکیب بیتا علی پور، مریم خیری و زهرا برزگر، به طور مشترک سوم شدند.

در بخش کاتای انفرادی هم، فاطمه مشایخی از مرکزی مقام نخست را بدست آورد، بیتا بتوئی از تهران بر سکوی دوم ایستاد و صبا امیریان از کرمانشاه و کیمیا بیرقی از تهران، به صورت مشترک سوم شدند.

در کومیته انفرادی رده سنی امید و وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، فائزه چیذری از البرز قهرمان شد، مریم قنبرزاده از البرز بر سکوی دوم ایستاد و مینا درویش و عطیه غلامی کفشگری هر دو از مازندران، سوم شدند.

در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم، نفیسه رضایی از اصفهان مدال طلا گرفت، هانا امیری از کردستان در جایگاه دوم قرار گرفت و شکیبا چگینی از لرستان و سارا سادات صالحی از اصفهان، سوم شدند.

در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم، آتوسا رضایی جو از البرز مقام اول را کسب کرد، سیما نوری از مازندران دوم شد و سیده فاطمه زهرا خلیلی و کیمیا عزیزی هر دو از مازندران، سوم مشترک را از آن خود کردند.

در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، محدثه هنرمند از تهران قهرمان شد، زهرا ستوده نیا از تهران بر سکوی دوم ایستاد و معصومه صابر از گیلان و یگانه مرادی از مرکزی، در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم، شقایق امیدوند از مازندران بر سکوی اول ایستاد، یلدا مهین از آذربایجان شرقی در رده دوم قرار گرفت و روشنک شاکریان از خوزستان و مهدیه هادیان از مازندران، به طور مشترک سوم شدند.

در بخش کاتای انفرادی و در رده امید انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸، فاطمه میروردی زاده از تهران مقام اول را بدست آورد، نیلوفر باقری از البرز دوم شد و هما رستگار نیا از اصفهان و ژینوس محسنی از کرمان، سکوی مشترک سوم را به خود اختصاص دادند.

رقابت های کاراته بانوان قهرمانی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان کشور به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۵ بهمن و با رقابت ۹۵۲ کاراته کا از سراسر کشور در سالن آزادی سنندج برگزار شد.

این رقابت ها در قالب انتخابی تیم ملی بود و با حمایت شرکت نارین صنعت آریا کردستان در بخش کاتای انفرادی، تیمی و کومیته انفرادی انجام شد.