به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی رحیمی زاد صبح پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت آبهای گرم معدنی تصریح کرد: یکی از قابلیتهای اصلی گردشگری مشگین شهر آبهای گرم معدنی است.
وی افزود: نزدیک به ۲۰ مجتمع آب گرم معدنی در این شهرستان دایر است و آبهای گرم معدنی از جمله دلایل اصلی سفر گردشگران به این شهرستان محسوب میشود.
فرماندار مشگین شهر متذکر شد: با این وجود وضعیت فعالیت آبهای گرم معدنی مطلوب نبوده و برخی بدون هماهنگی پلمپ شدهاند.
رحیمی زاد متذکر شد: تعیین تعرفه آبهای گرم معدنی و ممانعت از پلمپ بدون هماهنگی ضروری بوده و به ویژه در آستانه نوروز انتظار میرود به مشکلات مجتمعها از سوی دستگاههای متولی رسیدگی شود.
وی با تأکید به اینکه نمیتوان در آستانه تعطیلات عید نوروز شاهد تعطیلی برخی مجتمعها بود، اضافه کرد: باید از تمامی ظرفیتهای گردشگری شهرستان استفاده کرد و به ویژه در بخش آبهای گرم معدنی ضروری است مشکلات موجود بررسی و حلوفصل شود.
فرماندار مشگین شهر متذکر شد: علاوه بر آبهای گرم معدنی، جاذبههای تاریخی و طبیعی نیز قابلیتهای دیگر این شهرستان است و مجموعه کمنظیری از تنوع جاذبهها برای مسافران نوروزی فراهم شده است.
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