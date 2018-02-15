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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

پ.ک.ک مسئولیت حمله به نظامیان ترکیه در «دهوک» را به عهده گرفت

پ.ک.ک مسئولیت حمله به نظامیان ترکیه در «دهوک» را به عهده گرفت

شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت حمله به پایگاه نظامیان ترکیه در شمال استان «دهوک» را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، در بیانیه صادره از سوی شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) آمده است: در جریان حمله به پایگاه نظامیان ترکیه در شمال استان دهوک که از هشت محور در منطقه «کربی» صورت گرفت دست کم ۲۲ سرباز ترک کشته و ۱۰ تن دیگر مجروح شدند.

در این بیانیه تاکید شده است: نیروهای ما توانستند در جریان این حمله تعدادی از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش ترکیه را نابود و بخشی زیاد از این پایگاه را به آتش بکشند.

شاهدان عینی روز سه شنبه اعلام کردند که نیروهای وابسته به حزب کارگران کردستان حمله ای را علیه پایگاه نظامیان ترکیه در شمال دهوک انجام دادند.

کد مطلب 4228438

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