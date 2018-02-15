حجتالاسلام محمدحسین رفیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اختتامیه بخش مهارتی مسابقات بینالمللی قرآنی و حدیثی «المصطفی» ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه در سالن اهل بیت اصفهان با حضور ۹۰ نفر از کشورهای مختلف برگزار می شود.
وی افزد: روز نخست آزمون حفظ کل قرآن کریم و روز گذشته نیز آزمون قرائت، ترتیل و تحریر برگزار و نفرات برتر این بخشها در اختتامیه جشنواره اعلام میشود.
دبیر جشنواره بینالمللی قرآنی و حدیثی «المصطفی» با بیان اینکه در اختتامیه از ساعت ۹ تا ۱۲ امروز (پنجشنبه) از سخنرنی آیتالله مظاهری بهرهمند میشویم، تاکید کرد: در این آئین به پاس خدمات و مجاهدتهای قرآنی آیتاللهالعظمی حسین مظاهری، از این مرجع تقلید تجلیل به عمل میآید.
وی ادامه داد: آیتالله علیرضا اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه از دیگر مهمانان و سخنران مراسم هستند.
رفیعی ابراز داشت: بخش اعظم شرکتکنندگان طلاب جامعه المصطفی هستند و میهمانانی از اساتید قرآنی اصفهان و قم، حوزههای علمیه استان، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اوقاف، امام جمعه اصفهان، استاندار و برخی مسئولان اجرایی استان در این راسم حضور دارند.
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