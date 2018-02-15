به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری صبح پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: این تعداد رقم قابل‌توجهی از پوشش بیمه سلامت در استان را نشان می‌دهد.

وی افزود: خدمات بیمه سلامت متوقف نشده و از آبان ماه به مراکز درمانی بخش دولتی انتقال یافته است بطوریکه شهروندان تحت پوشش می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده و از خدمات آن استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: بر اساس آخرین تصمیمات اخذ شده قرار است بیمه ایرانیان تعمیم یابد که بخشی از هزینه‌های بیمه توسط دولت تأمین خواهد شد.

اخوان اکبری با اشاره به نگاه ویژه بیمه ایرانیان به افراد کم برخوردار و مددجویان ابراز امیدواری کرد: به واسطه اجرای این طرح شهروندان اردبیلی نیز خدمات مطلوب‌تری از بیمه بهداشت و درمان دریافت کنند.

وی متذکر شد: روند پذیرش انواع بیمه در مراکز درمانی استان مطابق مقررات بوده و به عنوان مثال بیمه سلامت در تمامی مراکز درمانی دولتی مورد پذیرش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: به دلیل مقررات تعریف شده خوشبختانه در این خصوص مشکلی وجود ندارد.