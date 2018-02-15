لزوم گسترش آموزش مدیریت پرستاری در بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مراسم افتتاحیه کارگاه کشوری " مدیریت پرستاری بحران " که در این دانشگاه برگزار شده است، گفت: با گسترش آموزش مدیریت پرستاری بحران، جامعه از تجربه و هنر پرستاران در شرایط خاص بیشتر بهره مند می شود.

محمد کمالی افزود: برگزاری کارگاه کشوری " مدیریت پرستاری بحران " نشان می دهد که نگاه سنتی به حرفه پرستاری که فقط نقش آنان در بیمارستان ها و مراکز درمانی دیده می شد، تغییر کرده و در طول سال های اخیر، این تفکر متحول شده و گستره پرستاری به بخش های آموزشی، بحران، مراقبت در منزل و ... کشیده شده و دامنه آن در حال گسترش است.

وی اظهارداشت : بعد از زلزله رودبار، این تفکر در سازمان بهزیستی کشور شکل گرفت که سه مرحله (خدمات قبل از بحران، در حین بحران و بعد از بحران) باید در حوزه توانبخشی در نظر گرفته شود و هم اکنون، این تفکر عینا در حوزه پرستاری در حال شکل گیری است که تیم تخصصی از پرستاران تشکیل شود تا در زمان بحران، سلامت مصدمان را مدیریت کند.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در عین حال تاکید کرد: تشکیل این تیم تخصصی، سعه صدر دولت، مسئولان، مردم و کادر پرستاری را می طلبد تا بتوانند از این تیم در مواقع لزوم و در زمان مناسب بهره ببرند و این افراد، اولین کسانی باشند که در شرایط بحرانی، به صحنه بیایند و به مسئولیت خود عمل کنند.

کمالی خطاب به شرکت کنندگان افزود: امیدوارم طی سه روز برگزاری کارگاه آموزشی " مدیریت پرستاری بحران " بتوانید ضمن مباحثه، یادگیری داشته باشید و با انتقال آموزش ها به همکاران خودتان در سراسر کشور، مدل مطرح شده در این کارگاه را به مدل تکامل یافته تری تبدیل کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رشته پرستاری در این دانشگاه را معرفی کرد و گفت: این دانشگاه که به ظاهر دانشگاه کوچکی است اما کارهای بزرگی تاکنون انجام داده است، از سال ۱۳۷۱ تاسیس شده و با توجه به ایده تاسیس این دانشگاه که برپایه کمک به سازمان بهزیستی و فعالیت های توانبخشی استوار بود، یکی از اولین رشته های ایجاد شده در این دانشگاه، " پرستاری توانبخشی " بود که بمرور تخصصی تر شده و هم اکنون در سه حیطه (پرستاری توانبخشی، پرستاری روان و پرستاری جامعه) در آموزش و تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نقش دارد و جایگاه خوبی را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کرده است.

وی افزود: هم اکنون، ۲۲ گروه آموزشی و هشت مرکز تحقیقات در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فعالیت می کنند که از جمله آنها گروه آموزشی و مرکز تحقیقات ژنتیک است که جزو اولین و معتبرترین مراکز تحقیقاتی کشور محسوب می شود و توانسته در حوزه معلولیت ها و شناسایی ژن هایی که در این زمینه نقش دارند، فعالیت کند.