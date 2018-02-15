آغاز فاز ۳طرح توان افزایی وارتقای تاب آوری اجتماعی زنان وخانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، زهرا یعقوب نژاد عنوان کرد: اجرای فاز ۳ طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده های استان هرمزگان با همکاری تشکل های اجتماع محور و سازمان های مردم نهاد بومی و حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در استان هرمزگان آغاز شد.

وی ادامه داد: ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده، توسعه مشارکت در امور شهری، ارتقای فرهنگ شهرنشینی و کاهش آسیب های اجتماعی در راستای توانمندسازی زنان استان از اهداف این طرح است.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان افزود: اهداف کیفی این طرح شامل آشنایی با فعالان مدنی و جوامع با فرآیند تحلیل سیستم های تاب آور،‌ تقویت تعاملات اجتماعی در جوامع محلی در راستای عبور و غلبه بر چالش های اجتماعی و محیطی، ‌افزایش میزان مشارکت جامعه محلی در برنامه ریزی ها، مدیریت امورشهری و کاهش آسیب های اجتماعی است.

یعقوب نژاد آموزش به تسهیل گران را به مدت۳۶ ساعت و برای حداقل ۲۰ نفر اعلام کرد و بیان داشت: نشست های آموزشی، مشارکتی برای ۱۵ محله در مناطق حاشیه و آسیب پذیر برنامه ریزی شده است که این آموزش ها برای اولین بار در محلات به مدت ۶۰ ساعت و برای ۴۴۷ نفر از اعضای جوامع محلی در کل استان برگزار می شود.

وی گفت: این طرح برای مدت یک سال برنامه ریزی شده و در کل استان هرمزگان قابل اجراست.

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم گامی موثر در راستای توسعه ارتقاء سطح آگاهی و دانش زنان جامعه و توسعه مشارکت در امور شهری و فرهنگ شهر نشینی داشته باشیم و در پیشبرد اهداف زنان کشورمان بیش از پیش قدم برداریم.