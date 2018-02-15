پرستاران نقش خود را در مدیریت سلامت حوادث غیرمترقبه نشان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مریم حضرتی در کارگاه کشوری " مدیریت پرستاری بحران " در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، افزود: پرستاران نقش خود را در کنترل و مدیریت سلامت حوادث غیرمترقبه و بلایا نشان داده اند.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل حداقل یک تیم ملی پرستاری برای مدیریت بحران ، از زحمات برگزارکنندگان این کارگاه آموزشی بویژه دکتر خانکه رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که مسئولیت برنامه ریزی و آموزش این کارگاه را بعهده دارند، قدردانی کرد.

حضرتی در مورد چگونگی انتخاب شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی ، گفت: از ده منطقه آمایشی کشور، هشت تا ده نفر از هر منطقه انتخاب شدند و از میان آنان ، افراد واجد شرایط ، با توجه به فعالیتشان در بخش های فوریتی و مراقبت های ویژه ، انتخاب شدند و امیدواریم بگونه ای بتوانند از این کارگاه و سه پودمان آن استفاده کنند که بیش از پیش در داخل و خارج از کشور موثر باشند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت به نقش پرستاران در حوادث غیرمترقبه در داخل کشور و همچنین کشورهایی مانند استرالیا ، ایتالیا ، امریکا ، آلاسکا و هزاران حادثه در جهان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه کشور ما ، بلاخیز است ، لذا ضرورت دارد که حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از پرستاران را برای مدیریت سلامت در شرایط بحرانی داشته باشیم.

حضرتی ضمن تشکر از تمامی پرستاران و کادر درمانی که در اولین ساعات بعد از زلزله کرمانشاه ، برای کمک به هموطنان خود راهی این منطقه شدند، اظهارداشت : در همان دقایق اولیه بعد از زلزله کرمانشاه ، حدود سه هزار پرستار برای اعزام به منطقه اعلام آمادگی کردند و در حالی که گزارش شده حدود سه هزار و ۷۰۰ جراحی در همان روزهای اول بعد از زلزله ، در منطقه انجام شده ، اگر فقط دو پرستار در انجام این جراحی ها نقش داشتند، حداقل هفت هزار و ۴۰۰ پرستار در این فعالیت ها مشارکت داشته اند.