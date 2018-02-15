آغاز ثبت نام کاندیداهای تیر و کمان از دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش روز گذشته طی حکمی محمدعلی شجاعی را به عنوان سرپرست فدراسیون تیر و کمان انتخاب کرد. این در حالی است که از خرداد ماه دوره ریاست شجاعی در این فدراسیون به پایان رسید اما به دلیل وجود مشکلاتی در رابطه با اساسنامه برگزاری انتخابات و در کل تعیین تکلیف مدیریت این فدراسیون تا به امروز به تأخیر افتاد.

در همین راستا وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه انتخابات تیر و کمان سال آینده برگزار می شود، مهلت ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون را مشخص کرد.

بر این اساس ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون تیر و کمان از دوشنبه ۳۰ بهمن ماه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری یعنی تا ۱۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت.