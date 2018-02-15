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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

برگزاری انتخابات در سال ۹۷

آغاز ثبت نام کاندیداهای تیر و کمان از دوشنبه

آغاز ثبت نام کاندیداهای تیر و کمان از دوشنبه

طبق اعلام وزارت ورزش ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون تیر و کمان برای برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون از روز دوشنبه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش روز گذشته طی حکمی محمدعلی شجاعی را به عنوان سرپرست فدراسیون تیر و کمان انتخاب کرد. این در حالی است که از خرداد ماه دوره ریاست شجاعی در این فدراسیون به پایان رسید اما به دلیل وجود مشکلاتی در رابطه با اساسنامه برگزاری انتخابات و در کل تعیین تکلیف مدیریت این فدراسیون تا به امروز به تأخیر افتاد.

در همین راستا وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه انتخابات تیر و کمان سال آینده برگزار می شود، مهلت ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون را مشخص کرد.

بر این اساس ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون تیر و کمان از دوشنبه ۳۰ بهمن ماه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری یعنی تا ۱۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4228464
زینب حاجی حسینی

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