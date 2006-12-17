درصد مشارکت مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

1- آذربایجان شرقی/ واجدین شرایط 2647443 ، کل آرای ماخوذه 1431520 درصد مشارکت 54 درصد.

2- آذربایجان غربی / واجدین شرایط 1914818 ، کل آرای ماخوذه 1065388، درصد مشارکت 56 درصد.

3- اردبیل/ واجدین شرایط 912861، کل آرای ماخوذه 597823، درصد مشارکت 65 درصد.

4- اصفهان/ واجدین شرایط 3106813، کل آرای ماخوذه 1690834، درصد مشارکت 54 درصد.

5- ایلام/ واجدین شرایط، 374203، کل آرای ماخوذه 310276، درصد مشارکت 83 درصد.

6- بوشهر/ واجدین شرایط 582041، کل آرای ماخوذه 417505، درصد مشارکت 72 درصد.

7- تهران/ واجدین شرایط 8073255 ، کل آرای ماخوذه 3774508 ، درصد مشارکت 47 درصد.

8- چهارمحال و بختیاری/ واجدین شرایط 589841، کل آرای ماخوذه 405397، درصد مشارکت 69 درصد.

9- خراسان جنوبی/ واجدین شرایط373511، کل آرای ماخوذه 292827، درصد مشارکت 78 درصد.

10- خراسان رضوی/ واجدین شرایط 3632073، کل آرای ماخوذه 2319333، درصد مشارکت64 درصد.

11- خراسان شمالی/ واجدین شرایط 562299، کل آرای ماخوذه 398184 درصد مشارکت 71 درصد.

12- خوزستان/ واجدین شرایط 2843395، کل آرای ماخوذه 1578237، درصد مشارکت 56 درصد.

13- زنجان/ واجدین شرایط714045، کل آرای ماخوذه 468635 درصد مشارکت 66 درصد.

14- سمنان/ واجدین شرایط 396011، کل آرای ماخوذه 298192، درصد مشارکت 75 درصد.

15- سیستان و بلوچستان/ واجدین شرایط 1196163، کل آرای ماخوذه 896317، درصد مشارکت 75 درصد.

16- فارس/ واجدین شرایط 2987111، کل آرای ماخوذه 1927718، درصد مشارکت 64 درصد.

17- قزوین واجدین شرایط، 750158، کل آرای ماخوذه 534014، درصد مشارکت 71 درصد.

18- قم/ واجدین شرایط 618578، کل آرای ماخوذه 357207، درصد مشارکت 58 درصد.

19- کردستان/ واجدین شرایط 1035418، کل آرای ماخوذه 539348، درصد مشارکت 52 درصد.

20- کرمان/ واجدین شرایط 1531218، کل آرای ماخوذه 1223924، درصد مشارکت 80 درصد.

21- کرمانشاه/ واجدین شرایط 1380402، کل آرای ماخوذه 787620 درصد مشارکت 57 درصد.

22- کهگیلویه و بویر احمد واجدین شرایط، 411407، کل آرای ماخوذه 332573، درصد مشارکت 81 درصد.

23- گلستان/ واجدین شرایط 1101026 ، کل آرای ماخوذه 844557، درصد مشارکت 77 درصد.

24- گیلان/ واجدین شرایط 1797396، کل آرای ماخوذه 1230783، درصد مشارکت 68 درصد.

25- لرستان/ واجدین شرایط 1237539، کل آرای ماخوذه 723807، درصد مشارکت 58 درصد.

26- مازندران/ واجدین شرایط 2086434، کل آرای ماخوذه 1560934، درصد مشارکت 75 درصد.

27- مرکزی/ واجدین شرایط 963778، کل آرای ماخوذه 595372، درصد مشارکت 75 درصد.

28- هرمزگان/ واجدین شرایط 795864، کل آرای ماخوذه 595372، درصد مشارکت 57 درصد.

29- همدان/ واجدین شرایط 1317770، کل آرای ماخوذه 747971، درصد مشارکت 57 درصد.

30- یزد/ واجدین شرایط 616271، کل آرای ماخوذه، 418157، درصد مشارکت 68 درصد.