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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۲

در اطلاعیه ای از سوی ستاد انتخابات کشور؛

درصد مشارکت مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان اعلام شد

درصد مشارکت مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان اعلام شد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای درصد مشارکت مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

1- آذربایجان شرقی/  واجدین شرایط 2647443 ، کل آرای ماخوذه 1431520 درصد مشارکت 54 درصد.

2- آذربایجان غربی / واجدین شرایط 1914818 ، کل آرای ماخوذه 1065388، درصد مشارکت 56 درصد.

3- اردبیل/ واجدین شرایط 912861، کل آرای ماخوذه 597823، درصد مشارکت 65 درصد.

4- اصفهان/ واجدین شرایط 3106813، کل آرای ماخوذه 1690834، درصد مشارکت 54 درصد.

5- ایلام/  واجدین شرایط، 374203، کل آرای ماخوذه 310276، درصد مشارکت 83 درصد.

6- بوشهر/  واجدین شرایط 582041، کل آرای ماخوذه 417505، درصد مشارکت 72 درصد.

7- تهران/ واجدین شرایط 8073255 ، کل آرای ماخوذه 3774508 ، درصد مشارکت 47 درصد.

8- چهارمحال و بختیاری/ واجدین شرایط 589841، کل آرای ماخوذه 405397، درصد مشارکت 69 درصد.

9- خراسان جنوبی/  واجدین شرایط373511، کل آرای ماخوذه 292827، درصد مشارکت 78 درصد.

10- خراسان رضوی/ واجدین شرایط 3632073، کل آرای ماخوذه 2319333، درصد مشارکت64 درصد.

11- خراسان شمالی/ واجدین شرایط 562299، کل آرای ماخوذه 398184 درصد مشارکت 71 درصد.

12- خوزستان/  واجدین شرایط 2843395، کل آرای ماخوذه 1578237، درصد مشارکت 56 درصد.

13- زنجان/ واجدین شرایط714045، کل آرای ماخوذه 468635 درصد مشارکت 66 درصد.

14- سمنان/  واجدین شرایط 396011، کل آرای ماخوذه 298192، درصد مشارکت 75 درصد.

15- سیستان و بلوچستان/  واجدین شرایط 1196163، کل آرای ماخوذه 896317، درصد مشارکت 75 درصد.

16- فارس/ واجدین شرایط  2987111، کل آرای ماخوذه 1927718، درصد مشارکت 64 درصد.

17- قزوین واجدین شرایط، 750158، کل آرای ماخوذه 534014، درصد مشارکت 71 درصد.

18- قم/ واجدین شرایط 618578، کل آرای ماخوذه 357207، درصد مشارکت 58 درصد.

19- کردستان/ واجدین شرایط 1035418، کل آرای ماخوذه 539348، درصد مشارکت 52 درصد.

20- کرمان/ واجدین شرایط 1531218، کل آرای ماخوذه 1223924، درصد مشارکت 80 درصد.

21- کرمانشاه/ واجدین شرایط 1380402، کل آرای ماخوذه 787620 درصد مشارکت 57 درصد.

22- کهگیلویه و بویر احمد واجدین شرایط، 411407، کل آرای ماخوذه 332573، درصد مشارکت 81 درصد.

23- گلستان/ واجدین شرایط 1101026 ،  کل آرای ماخوذه 844557، درصد مشارکت 77 درصد.

24- گیلان/ واجدین شرایط 1797396، کل آرای ماخوذه 1230783، درصد مشارکت 68 درصد.

25- لرستان/ واجدین شرایط 1237539، کل آرای ماخوذه 723807، درصد مشارکت 58 درصد.

26- مازندران/ واجدین شرایط 2086434، کل آرای ماخوذه 1560934، درصد مشارکت 75 درصد.

27- مرکزی/ واجدین شرایط 963778، کل آرای ماخوذه 595372، درصد مشارکت 75 درصد.

28- هرمزگان/ واجدین شرایط 795864، کل آرای ماخوذه 595372، درصد مشارکت 57 درصد.

29- همدان/ واجدین شرایط 1317770، کل آرای ماخوذه 747971، درصد مشارکت 57 درصد.

30- یزد/ واجدین شرایط 616271، کل آرای ماخوذه، 418157، درصد مشارکت 68 درصد.

کد مطلب 422847

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