درصد مشارکت مردم در انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:
1- آذربایجان شرقی/ واجدین شرایط 2647443 ، کل آرای ماخوذه 1431520 درصد مشارکت 54 درصد.
2- آذربایجان غربی / واجدین شرایط 1914818 ، کل آرای ماخوذه 1065388، درصد مشارکت 56 درصد.
3- اردبیل/ واجدین شرایط 912861، کل آرای ماخوذه 597823، درصد مشارکت 65 درصد.
4- اصفهان/ واجدین شرایط 3106813، کل آرای ماخوذه 1690834، درصد مشارکت 54 درصد.
5- ایلام/ واجدین شرایط، 374203، کل آرای ماخوذه 310276، درصد مشارکت 83 درصد.
6- بوشهر/ واجدین شرایط 582041، کل آرای ماخوذه 417505، درصد مشارکت 72 درصد.
7- تهران/ واجدین شرایط 8073255 ، کل آرای ماخوذه 3774508 ، درصد مشارکت 47 درصد.
8- چهارمحال و بختیاری/ واجدین شرایط 589841، کل آرای ماخوذه 405397، درصد مشارکت 69 درصد.
9- خراسان جنوبی/ واجدین شرایط373511، کل آرای ماخوذه 292827، درصد مشارکت 78 درصد.
10- خراسان رضوی/ واجدین شرایط 3632073، کل آرای ماخوذه 2319333، درصد مشارکت64 درصد.
11- خراسان شمالی/ واجدین شرایط 562299، کل آرای ماخوذه 398184 درصد مشارکت 71 درصد.
12- خوزستان/ واجدین شرایط 2843395، کل آرای ماخوذه 1578237، درصد مشارکت 56 درصد.
13- زنجان/ واجدین شرایط714045، کل آرای ماخوذه 468635 درصد مشارکت 66 درصد.
14- سمنان/ واجدین شرایط 396011، کل آرای ماخوذه 298192، درصد مشارکت 75 درصد.
15- سیستان و بلوچستان/ واجدین شرایط 1196163، کل آرای ماخوذه 896317، درصد مشارکت 75 درصد.
16- فارس/ واجدین شرایط 2987111، کل آرای ماخوذه 1927718، درصد مشارکت 64 درصد.
17- قزوین واجدین شرایط، 750158، کل آرای ماخوذه 534014، درصد مشارکت 71 درصد.
18- قم/ واجدین شرایط 618578، کل آرای ماخوذه 357207، درصد مشارکت 58 درصد.
19- کردستان/ واجدین شرایط 1035418، کل آرای ماخوذه 539348، درصد مشارکت 52 درصد.
20- کرمان/ واجدین شرایط 1531218، کل آرای ماخوذه 1223924، درصد مشارکت 80 درصد.
21- کرمانشاه/ واجدین شرایط 1380402، کل آرای ماخوذه 787620 درصد مشارکت 57 درصد.
22- کهگیلویه و بویر احمد واجدین شرایط، 411407، کل آرای ماخوذه 332573، درصد مشارکت 81 درصد.
23- گلستان/ واجدین شرایط 1101026 ، کل آرای ماخوذه 844557، درصد مشارکت 77 درصد.
24- گیلان/ واجدین شرایط 1797396، کل آرای ماخوذه 1230783، درصد مشارکت 68 درصد.
25- لرستان/ واجدین شرایط 1237539، کل آرای ماخوذه 723807، درصد مشارکت 58 درصد.
26- مازندران/ واجدین شرایط 2086434، کل آرای ماخوذه 1560934، درصد مشارکت 75 درصد.
27- مرکزی/ واجدین شرایط 963778، کل آرای ماخوذه 595372، درصد مشارکت 75 درصد.
28- هرمزگان/ واجدین شرایط 795864، کل آرای ماخوذه 595372، درصد مشارکت 57 درصد.
29- همدان/ واجدین شرایط 1317770، کل آرای ماخوذه 747971، درصد مشارکت 57 درصد.
30- یزد/ واجدین شرایط 616271، کل آرای ماخوذه، 418157، درصد مشارکت 68 درصد.
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