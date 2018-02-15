کاراته کاهای قزوینی راهی دبی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن عسگری، مجیدحسن نیای دیلمی، علی اصغر آسیابری و امیررضا میرزایی کاراته کاهای قزوینی تیم ملی برای شرکت در مرحله دوم رقابت های لیگ جهانی صبح امروز راهی امارات شدند.

عسگری و آسیابری در دسته منهای ۷۵ کیلوگرم، میرزایی در منهای ۶۷ کیلوگرم و حسن نیای در منهای ۵۵ در این رقابت ها با حریفان پیکار می کنند.

این رقابت ها از فردا به مدت ۳ روز به میزبانی دبی برگزار می شود.

سه امتیاز خانگی به تیم فوتبال کاسپین رسید

در هفته پایانی دور برگشت مسابقات فوتبال دسته دو باشگاه های کشور تیم فوتبال کاسپین قزوین روز گذشته در خانه پذیرای تیم شهدای بابلسر بود، به دلیل مصدومیت دروازه بان شهدای بابلسر و شش نفر شدن این تیم در دقیقه ۹ بازی تعطیل شد و ۳ بر صفر به سود شاگردان سعید دقیقی به پایان رسید.

تیم فوتبال کاسپین قزوین با این ۳ امتیاز در پایان دور مقدماتی رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور با ۲۸ امتیاز در مکان ششم گروه دو به کار خود پایان داد.

بازی هفته پایانی تیم کاسپین در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد.

نایب قهرمانی تیم تپانچه قزوین در لیگ برتر بانوان

در پایان یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور، تیم بانوان قزوین عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

تیم استان با ترکیب سکینه باقری، هانیه رستمیان، زهره صادقی، نیلوفر برخورداری، لیلا زنده دل و زینب طوماری و با هدایت حسین زکی زاده و الهام سعادتی بعد از تیم مقاومت تهران نایب قهرمان کشور شدند.

هانیه رستمیان و زینب طوماری از تیم قزوین طلا و برنز انفرادی تپانچه جوانان و بزرگسالان را کسب کردند و به مقام قهرمانی و کسب مدال طلا در رده سنی جوانان و خانم زینب طوماری مقام سوم و کسب مدال برنز در رشته تپانچه بادی نائل شدند.

رویا صبح خیز از تیم قزوین نایب قهرمان رشته تفنگ رده سنی جوانان را کسب کرد.

الهام هریجانی، ابراهیم برخورداری، مرتضی علیمحمدی، دینا فرزادخواه و وحید قدیری دیگر تیراندازان قزوینی در ترکیب تیم مقاومت موفق به کسب عناوین در رده های مختلف سنی تفنگ و تپانچه بادی شدند.

یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تیراندازی کشور، به میزبانی سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.