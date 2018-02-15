لزوم سامان دهی پسماند در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی صبح پنج شنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان تهران با کمیته برنامه ریزی دماوند، که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: این سفر برنامه ریزی های ۴ سال آینده دماوند را دربر خواهد داشت.

وی شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران را بالاترین شورای تصمیم گیری این استان دانست و افزود: در بحث پسماند و فاضلاب در قسمت شرق استان تهران و پردیس، بومهن، رودهن، دماوند، آبسرد، کیلان و آبعلی با جمعیت بالغ بر یک میلیون نفر باید مجموعه ای مستقل برای پسماند داشته باش و با مطالعاتی که کارشناسان در بخش دماوند انجام داده اند تنها راه دفع زباله در این منطقه تأسیس شرکت زباله سوزی است و به لحاظ هزینه بر بودن این کار شهرداری های شرق استان اقدام به تشکیل شرکت سهامی کردند.

نماینده عالی دولت در استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه نمی شود، در هر شهر تاسیسات مجزا احداث کرد، گفت: باید همه بزرگان شهرها دست در دست هم دهند، تا شهرستان های پردیس و دماوند به طور متمرکز در قسمت پسماند فعالیت کنند چرا که موقعیت واقلیم ویژه دماوند، از هر نظر مستعد سرمایه گذاری است و برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری باید اجرای طرح های زیربنایی در این شهرستان را جدی تر دنبال کنیم.

مقیمی ادامه داد:در منطقه گندک در شرق استان زمینی با مساحت ۵ هکتار برای پسماند اختصاص داده شده است و تا اوایل تیر ٩٧کارهای عملیاتی این طرح آغاز می شود.

مقیمی گفت: فاضلاب و پسماند به طور متمرکز باید در این دولت سامان دهی و این طرح عملیاتی شود.



