رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان همدان، طی مراسمی در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان، رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان معرفی و از خدمات و زحمات رئیس پیشین تقدیر به عمل آمده و تکریم شد.
در این مراسم رئیس اداره بازرسی شورای نگهبان حکم آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را قرائت کرد.
در این حکم خطاب به حجتالاسلام جلال مرادی آمده است: نظر به تعهد و شایستگیهای جنابعالی با توجه به مسئولیتهای خطیر شورای نگهبان و بنا به پیشنهاد معاون اجرایی و امور انتخابات به موجب این ابلاغ در سمت رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان منصوب میگردید.
در بخش دیگری از این حکم با توصیه به اجرای امور سازمانی شورای نگهبان تأکید شده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و در ذیل توجهات حضرت بقیةالله الاعظم در رعایت موازین اسلامی و ضوابط و و مقررات جاری در انجام امور محوله موفق باشید؛ در ضمن از زحمات و خدمات ارزشمند حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای جوادی در زمان تصدی مسئولیت قدردانی میگردد.
همچنین سیامک رهپیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان نامهای خطاب به حجتالاسلام جوادی صادر کرده که توسط رئیس اداره بازرسی شورای نگهبان در این مراسم قرائت شد.
در بخشی از نامه آمده است: خدمات گرانقدر جنابعالی در سمت سرپرست دفتر نظارت و بازرسی استان همدان از باقیات و صالحات اعمال شما بوده و در نزد خداوند بزرگ مأجور است.
مراتب سپاس و تشکر خالصانه خود و دیگر همکاران را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی ابراز نموده و سعادتمندی و توفیق روزافزون شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم.
رئیس سابق دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان در آیین تکریم و معارفه رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان اظهار داشت: آنچه از نظر قرآن و خاندان عصمت ارزشمند است که پایان کار آن هم نه پایان یک مسئولیت، نه پایان یک ریاست، نه پایان یک امامت جمعه و امثالش، بلکه پایانی که آغازش آخرت است، سرانجام خوب و همراه با افتخار و سربلندی باشد.
حجتالاسلام محمد جوادی با طرح این سؤال که دار آخرت نصیب چه افرادی میشود و چگونه خواهد بود، افزود: تمام این وسائل دنیایی آزمونی است که به کار بگیریم، برای روزی که از ما جدا میشود و ما یکرنگ و یک لباس، وارد خانه آخرت میشویم.
رئیس سابق دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان یادآور شد: از این آیات و روایات خاندان عصمت استفاده میشود که فوز و نجات در آن دار و آخرت این است که در دنیا نه تنها به دنیا دل نبندیم بلکه ارادهای هم برای میل به آن نداشته باشیم.
وی گفت: خوشبختی و فلاح و رستگاری برای تمام مردم، اصطلاحاً مسئول و غیر مسئول، با پست و بی پست به کسی داده میشود که نه تنها عمل، بلکه اراده علو در دنیا نیز نداشته باشند.
جوادی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از شبکه نظارت، سرپرستان شهرستانها، سرناظران، ناظران مسئول و از نظاری که در انتخابات انجام فعالیت کردهاند، عنوان کرد: به همان صورتی که در خدمت شما بودم و همه خوب کار کردند اکنون که حجتالاسلام مرادی مسئولیت جدید را عهدهدار شدهاند، گرمتر و به همان کیفیت و بلکه بهتر شبکه نظارت را حفظ کنیم، خدا را ببینیم و هرگز ذرهای سردی و کوتاهی به خودمان راه ندهیم.
در پایان این مراسم از زحمات حجتالاسلام والمسلمین محمد جوادی قدردانی به عمل آمد.
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