ایجاد بانک اطلاعاتی از نیروهای باتجربه استان سمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی صبح پنج‌شنبه در نشست استانداران ادواری سمنان و استانداران سمنانی کشور به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه نیروی انسانی متخصص بالاترین ثروت هر کشور به شمار می‌رود، ابراز داشت: ایجاد بانک اطلاعاتی از نیروهای با تجربه ایران و استان امری ضروری است لذا این اقدام در دستور کار ما قرار دارد.

وی بابیان اینکه تشکیل اتاق فکر با حضور نیروهای نخبه و جوان می تواند استان سمنان را به‌سوی دروازه‌های پیشرفت سوق دهد، افزود: اگر در برخی کشورهای توسعه‌یافته به‌راحتی مسئولیت‌ها را به جوانان و بانوان می‌دهند به این علت است که این افراد با استفاده از تجارب افراد باتجربه امور را پیش می برند. ‌

استاندار سمنان بابیان اینکه بهره‌گیری از تجربیات گذشته می‌تواند ما را به سمت اعتلای رونق اقتصادی نزدیک‌تر کند، ابراز داشت: باید دید که استانداران سابق و اسبق حاضر در این جلسه اگر مجددا استاندار سمنان باشند چه برنامه‌هایی را در اولویت کار خود قرار خواهند داد؟ قطعا با احصاء این برنامه ها و جمع‌بندی آن‌ها می‌توانیم اقدامات موثر تری را انجام دهیم.

چاووشی حضور استانداران ادواری سمنان و استانداران سمنانی کشور را موجب برکات برای استان برشمرد و اضافه کرد: بی شک در قشر دانشگاهی و فرهیخته نیروهای خوش فکری نیز وجود دارد، لذا انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و بخشداران با بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند این افراد را در تصمیمات مهم سهیم کنند.