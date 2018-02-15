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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

گزارش پلیس راه؛

محورهای شمشک-دیزین و پونل-خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود هستند

محورهای شمشک-دیزین و پونل-خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود هستند

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: محورهای شمشک-دیزین و پونل خلخال به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا  در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد:  در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی کشور عادی و روان است.

وی افزود: در برخی از محورهای استان‌های خراسان شمالی، گلستان، اردبیل، خراسان جنوبی، مازندران پدیده مه گرفتگی را شاهد هستیم.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: همچنین محورهای غیرشریانی شمشک-دیزین، اولنگ-شاهرود، گنجنامه-تویسرکان، سی سخت-سمیرم و پونل-خلخال به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: جهت تردد در محورهای کوهستانی و برف گیر کشور به همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

کد مطلب 4228482
نورا حسینی

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