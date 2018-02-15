دانشجویان دانشگاه کردستان به اسپانیا اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه کردستان موفق به دریافت ۴ گرنت چرخشی (Student Mobility) دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد با دانشگاه خاین اسپانیا شده است.

این گرنت ها به ۴ دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد این دانشگاه در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی برق- مخابرات و مهندسی کامپیوتر اعطا خواهد شد.

شروع اعطای این گرنت از سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با مهرماه سال ۹۷ و برای یک سال تحصیلی است.

کل مبلغ گرنت برای دانشجو در یک سال تحصیلی مبلغ ۶ هزار و ۱۰۹ یورو و ۸۲۰ یورو برای هزینه های رفت و برگشت است.

دانشجویان مقطع کارشناسی با حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده و حداقل معدل ۱۵ و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهرماه ۹۶ با حداقل معدل ۱۶ و مسلط به زبان انگلیسی واجد شرایط اخذ این گرنت هستند.

دانشجویان متقاضی باید تا مهرماه ۹۸ سنوات تحصیلی مجاز در دانشگاه کردستان را دارا باشند.

دانشجویان متقاضی دریافت این گرنت باید تا ۲۸ بهمن ماه مدارک خود را به مدیران گروه اعطا کنند.

درخواست‌های ارائه شده در کمیته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در نهایت از دانشجویان واجد شرایط مصاحبه حضوری انجام خواهد شد.