عملیات بهسازی و مرمت معابر شهر یاسوج انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی پیش از ظهر پنجشنبه در رابطه با جزئیات این خبر افزود: عمده مشکلات سطح معابر شهر به دلیل عملیات حفاری غیر استاندارد دستگاههای خدمات رسان است که امیدواریم به رفع این مشکل توجه داشته باشند.

رضایی تصریح کرد: با پایان فصل سرما و بارندگی، عملیات مرمت و بهسازی معابر اصلی شهر یاسوج توسط سه اکیپ کاری آغاز خواهد شد.

رضایی از اجرای عملیات آسفالت خیابان کمال الملک شهر یاسوج خبر داد و بیان کرد: با توجه به معضلاتی که این خیابان برای ساکنان و عابران این خیابان ایجاد کرده بود، این پروژه بصورت امانی اجرا شد.

رضایی با اشاره به اینکه در این عملیات ۶۴۰۰ متر آسفالت ریزی شد، اظهار داشت: برای انجام عملیات آسفالت خیابان ۲۲ متری کمال الملک، اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد.