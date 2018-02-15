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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

مدیرعامل سازمان عمران و باز آفرینی فضای شهری شهرداری یاسوج خبر داد:

عملیات بهسازی و مرمت معابر شهر یاسوج انجام می شود

عملیات بهسازی و مرمت معابر شهر یاسوج انجام می شود

یاسوج- مدیرعامل سازمان عمران و باز آفرینی فضای شهری شهرداری یاسوج گفت: بهسازی و مرمت معابر شهر یاسوج از مهمترین اولویت های شهردار یاسوج است و در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی پیش از ظهر پنجشنبه در رابطه با جزئیات این خبر افزود: عمده مشکلات سطح معابر شهر به دلیل عملیات حفاری غیر استاندارد دستگاههای خدمات رسان است که امیدواریم به رفع این مشکل توجه داشته باشند.

رضایی تصریح کرد: با پایان فصل سرما و بارندگی، عملیات مرمت و بهسازی معابر اصلی شهر یاسوج توسط سه اکیپ کاری آغاز خواهد شد.

رضایی از اجرای عملیات آسفالت خیابان کمال الملک شهر یاسوج خبر داد و بیان کرد: با توجه به معضلاتی که این خیابان برای ساکنان و عابران این خیابان ایجاد کرده بود، این پروژه بصورت امانی اجرا شد.

رضایی با اشاره به اینکه در این عملیات ۶۴۰۰ متر آسفالت ریزی شد، اظهار داشت: برای انجام عملیات آسفالت خیابان ۲۲ متری کمال الملک، اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد.

کد مطلب 4228486

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