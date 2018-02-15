افزایش شاخص سهام در بازارها/دلار به لاک دفاعی فرو رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه پس از این که وال‌استریت در معاملات دیشب، ترس از داده‌های رشد تورم آمریکا را کنار گذاشت و اوج گرفت، سهام آسیایی رشد کردند. اما با این‌که سود اوراق قرضه آمریکا با پیش‌بینی افزایش نرخ بهره آن هم، به تعداد بیشتر و سریعتر، جهش کرد، دلار به کمترین میزان ۲ هفته‌ای خود چسبید.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند که سهام اروپایی هم امروز در مقادیر بالاتری بازگشایی شوند. به این ترتیب پیش‌بینی شده است، فوتسی انگلیس ۰.۵ درصد، داکس آلمان ۱ درصد و کاک فرانسه ۰.۸ درصد بالاتر باز شوند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی ۱.۳ درصد جهش کرد.

سهام استرالیا ۱.۱۵ درصد بالاتر آمد و کوسپی کره هم ۱.۱ درصد به ارزش خود افزود.

نیکی ژاپن که روز گذشته به دنبال ۳ روز متوالی افت به پایین‌ترین مقدار ۴ ماهه خود رسیده بود، امروز ۱.۵ درصد جهش کرد.

در این میان، شاخص ویکس، معیار وحشت وال‌استریت و شاخص نوسانات بازار، به کمتر از ۲۰ کاهش یافت. این مقدار کمتر از نصف مقدار ۵۰ واحدی است که این شاخص در هفته گذشته به آن رسیده بود.

سهام آمریکا در معاملات چهارشنبه اوج گرفتند. شاخص داوجونز ۱ درصد و اس‌اندپی۵۰۰ هم ۱.۳۴ درصد جهش کردند. سرمایه‌گذاران اضطراب ناشی از داده‌های تورم بالاتر از انتظارها را کنار گذاشتند و به خرید سهام فیس‌بوک، آمازون و اپل روی آوردند.

روز پنج‌شنبه هم شاخص اس‌اندپی‌مینی ۰.۴ درصد رشد کرد. تورم آمریکا در ماه ژانویه بیش از آن‌چه پیش‌بینی شده بود افزایش یافت. آمریکایی‌ها هزینه بیشتری برای بنزین، لوازم اجاره‌ای و سلامتی پرداخت کردند. این باعث شد نگرانی‌ها از بالا رفتن تورم و احتمال این که فدرال رزرو نرخ بهره خود را، نسبت به آن‌چه قبلا انتظار می‌رفت، در گام‌های بیشتری افزایش دهد، به اوج برسد.

این باعث شد که سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بالاتر رود و به ۲.۹۲۸ درصد برسد. در عین حال، شاخص دلار اما در برابر سبدی از ارزهای خارجی دچار لغزشی ۰.۳ درصدی شد و به ۸۸.۸۷۹ رسید.

شاخص دلار علی‌رغم اعلام داده‌های قوی‌تر از حد انتظار تورم، از دیشب تا قبل از بازگشایی بازارهای امروز، ۰.۶ درصد از ارزش خود را از دست داده بود.

به نظر می‌رسد که بهبود حال‌و هوای بازار و ریسک‌پذیری بیشتر بر قیمت دلار، فشار وارد می‌کند؛ چراکه دلار در تلاطم بازار نرخ خود را افزایش داده بود.

دلار ضررهای شبانه خود در برابر ین را امروز هم ادامه داد و به کمترین نرخ ۱۵ ماهه ۱۰۶.۳۰۰ رسید. دلار این هفته تا به اینجا بیش از ۲ درصد در برابر ین افت کرده و باعث شده است شاخص نیکی عملکردی ضعیف‌تر از همتایان جهانی خود داشته باشد.