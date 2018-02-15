اسلام به غرب اروپا رفت/تحقق وعده های امام (ره) در پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد صادقی صبح پنج شنبه در همایش جهانی نهضت حضرت روح الله در بیرجند بیان کرد: جمهوری پاکستان در سال ۱۳۴۷ از هند مستقل شد.

وی با بیان اینکه ۹۷ درصد جمعیت پاکستان را مسلمانان تشکیل می دهند، افزود: از این میزان ۷۷ درصد اهل سنت و قریب به ۲۰ درصد اهل تشیع هستند.

احمدصادقی با اشاره به ویژگی های کشور پاکستان، بیان کرد: اولین کشور دارای کلاهک هسته ای هستیم و مشهورترین فیلسوف، متفکر و شاگرد، علامه اقبال لاهوری را داریم.

وی با بیان اینکه بزرگان زیادی در گذشته انقلاب اسلامی را پیشگویی کرده اند، افزود: رهبر فرزانه انقلاب در چند سال پیش فرمودند اسلام به غرب اروپا خواهدرفت و اکنون شاهد تحقق این وعده امام (ره) هستیم.

مبارز، مبلغ و فعال فرهنگی پاکستان بیان کرد: اگر رهبران ما پیشگویی کردند، باید از طرف ما حرکتی انجام شود تا وعده بزرگان محقق شود و فقط شعار کفایت نمی کند.

احمدصادقی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران آرمان اقبال لاهوری بود، اظهار کرد: به همین دلیل اقبال با جمع شدن کشورهای اسلامی در ژنو مخالف بود و اعتقاد داشت باید در تهران جمع شوند.

وی با اشاره به ویژگی های مشترک بین پاکستان و ایران، بیان کرد: مسلمان بودن از اولین نقاط مشترک این دو کشور است.

احمد صادقی اشتراک تاریخی و سیاسی را دومین اشتراک بین ایران و پاکستان دانست و گفت: امروز به همت ایرانیان، اسلام در پاکستان و هندوستان گسترش یافته است.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی زبان فارسی در دانشگاه پاکستان تدریس می شد، بیان کرد: همچنین جمعیت علمای اهل سنت پاکستان بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شد که هدفش اجرا کردن راه محمدی بود.

وی با بیان اینکه شیعیان قبل از انقلاب در پاکستان هیچ موقعیتی نداشتند، گفت: اولین نهضت فقه جعفری بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شد و تفکر انقلاب و امام راحل را بیان کرد.