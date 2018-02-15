  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بیانیه داد؛

آماده پاسخگویی هستم/کریمی باید دست‌های پشت پرده را معرفی کند

آماده پاسخگویی هستم/کریمی باید دست‌های پشت پرده را معرفی کند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هرگونه انتقاد از عملکرد تیم ملی را با توجه به موفقیت های اخیری که این تیم کسب کرده است غیر منصفانه دانست و خود را آماده هر گونه مناظره خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش بیانیه‌ای را در خصوص اتفاقات اخیر پیرامون مباحث مطرح شده از سوی علی کریمی صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

۱-از پریشانی و آشفتگی‌های ایجاد شده برای خودم و تیم ملی متاسفم.

۲-  همانطور که قول داده بودم در موقعیت مناسب (زمان و مکان مناسب) به مسائل پاسخ می دهم. به منظور تفهیم حقیقت، برقراری دوباره نظم و عزت به تیم ملی و همچنین برای دفاع از خودم بدین وسیله اعلام می‌کنم که به طور رسمی امروز درخواست، آمادگی و عزم خود را برای شرکت در برنامه نود شبکه سه در زمان و تحت شرایط مصاحبه‌ای مشابه به آقای عادل فردوسی‌پور اعلام و ابراز داشتم.

۳-بنده بدون تردید به همه دروغ‌ها و اتهامات نادرست که آقای علی کریمی کاملا غیرمنصفانه، غیر وفادارانه و ناعادلانه به من وارد کرده یکی یکی پاسخ خواهم داد.

۴-بنده بدون تردید همه حقایق و راستی‌ها را بازیابی خواهم کرد و حرفی غیر از حقیقت نخواهم زد.

۵- بدین ترتیب و با انجام این کار از طرف من، این وظیفه و مسئولیت آقای کریمی است که از کارلوس کی روش و هواداران تیم ملی فوتبال ایران به خاطر گمراه کردن افکار عمومی با صحبتهای غیرمنصفانه و ناعادلانه و نیش و کنایه عذرخواهی کند.

۶-  آقای کریمی وظیفه دارد که اسامی دست‌های پشت پرده‌ای که ایشان را با این دروغ‌ها و اطلاعات نادرست و غلط  گمراه کردند و چنین وضعیت شرم‌آوری را برای همه ما من جمله و به خصوص بازیکن سابق تیم ملی با ۱۲۴ بازی ملی پدید آوردند افشا و با این کار به تیم ملی خدمت کند.

۷-  با همه احترامی که برای شما قائلم عمیقا باور دارم که با در نظر گرفتن عملکرد نتایج و دستاوردهای بنده دیگر جایی برای انتقادات قابل‌توجه باقی نمی‌ماند. با وجود این چنانچه بعد از شفاف‌سازی‌های بنده در مصاحبه با برنامه نود همچنان در خصوص جنبه‌های اخلاقی و حرفه‌ای کاری و همین‌طور صداقت و درستی و پای‌بندی اخلاقی بنده کوچک‌ترین ابهامی باقی ماند، این حق را به طور کامل برای رییس فدراسیون فوتبال قائلم که اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ نماید.

۸-ضمن احترامی که برای همه هواداران ایران قائلم باید بگویم اعتقاد راسخ دارم که نباید در مظان چنین اتهامات غیرمنصفانه و ناعادلانه و بی‌اساسی قرار می‌گرفتم. این حق را هم دارم که تا فرا رسیدن موقعیت زمان و مکان مناسب این کار در برنامه نود که برای آخرین بار فرصت حرف زدن پیدا خواهم کرد دیگر درباره این موضوع صحبتی نکنم.

۹-امید و یقین دارم که بعد از حضورم در برنامه نود همه ما با چهره دست‌های پشت پرده‌ای که به آقای علی کریمی اطلاعات غلط داده‌اند آشنا خواهیم شد و بدین ترتیب یکبار برای همیشه تیم ملی متحد و منسجم ما می‌تواند در آرامش کار کند و روی وظایف و اهدافش تمرکز نماید.

کد مطلب 4228495
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • قضاوت منصفانه US ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      کارلوس کی روش مربی دوست داشتنی که در سالها حضور در ایران همواره از حیثیت فوتبال ایران دفاع کرد و کشورهایی حاشیه خلیج فارس و حتی چشم بادامی ها را تحقیر نمود. درود بر تو مربی دوست داشتنی
    • محسن فراهان IR ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      یعنی یکی نیست به آقای جادوگر بگوید شما اگر نیتت خیر بود، چرا رفتی سراغ تنها کسی که در کل تاریخ فوتبال ما تونست به معنی واقعی نظم و شخصیت و روحیه قهرمانی را به تیم ما بدهد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها