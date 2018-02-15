به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش بیانیه‌ای را در خصوص اتفاقات اخیر پیرامون مباحث مطرح شده از سوی علی کریمی صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

۱-از پریشانی و آشفتگی‌های ایجاد شده برای خودم و تیم ملی متاسفم.

۲- همانطور که قول داده بودم در موقعیت مناسب (زمان و مکان مناسب) به مسائل پاسخ می دهم. به منظور تفهیم حقیقت، برقراری دوباره نظم و عزت به تیم ملی و همچنین برای دفاع از خودم بدین وسیله اعلام می‌کنم که به طور رسمی امروز درخواست، آمادگی و عزم خود را برای شرکت در برنامه نود شبکه سه در زمان و تحت شرایط مصاحبه‌ای مشابه به آقای عادل فردوسی‌پور اعلام و ابراز داشتم.

۳-بنده بدون تردید به همه دروغ‌ها و اتهامات نادرست که آقای علی کریمی کاملا غیرمنصفانه، غیر وفادارانه و ناعادلانه به من وارد کرده یکی یکی پاسخ خواهم داد.

۴-بنده بدون تردید همه حقایق و راستی‌ها را بازیابی خواهم کرد و حرفی غیر از حقیقت نخواهم زد.

۵- بدین ترتیب و با انجام این کار از طرف من، این وظیفه و مسئولیت آقای کریمی است که از کارلوس کی روش و هواداران تیم ملی فوتبال ایران به خاطر گمراه کردن افکار عمومی با صحبتهای غیرمنصفانه و ناعادلانه و نیش و کنایه عذرخواهی کند.

۶- آقای کریمی وظیفه دارد که اسامی دست‌های پشت پرده‌ای که ایشان را با این دروغ‌ها و اطلاعات نادرست و غلط گمراه کردند و چنین وضعیت شرم‌آوری را برای همه ما من جمله و به خصوص بازیکن سابق تیم ملی با ۱۲۴ بازی ملی پدید آوردند افشا و با این کار به تیم ملی خدمت کند.

۷- با همه احترامی که برای شما قائلم عمیقا باور دارم که با در نظر گرفتن عملکرد نتایج و دستاوردهای بنده دیگر جایی برای انتقادات قابل‌توجه باقی نمی‌ماند. با وجود این چنانچه بعد از شفاف‌سازی‌های بنده در مصاحبه با برنامه نود همچنان در خصوص جنبه‌های اخلاقی و حرفه‌ای کاری و همین‌طور صداقت و درستی و پای‌بندی اخلاقی بنده کوچک‌ترین ابهامی باقی ماند، این حق را به طور کامل برای رییس فدراسیون فوتبال قائلم که اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ نماید.

۸-ضمن احترامی که برای همه هواداران ایران قائلم باید بگویم اعتقاد راسخ دارم که نباید در مظان چنین اتهامات غیرمنصفانه و ناعادلانه و بی‌اساسی قرار می‌گرفتم. این حق را هم دارم که تا فرا رسیدن موقعیت زمان و مکان مناسب این کار در برنامه نود که برای آخرین بار فرصت حرف زدن پیدا خواهم کرد دیگر درباره این موضوع صحبتی نکنم.

۹-امید و یقین دارم که بعد از حضورم در برنامه نود همه ما با چهره دست‌های پشت پرده‌ای که به آقای علی کریمی اطلاعات غلط داده‌اند آشنا خواهیم شد و بدین ترتیب یکبار برای همیشه تیم ملی متحد و منسجم ما می‌تواند در آرامش کار کند و روی وظایف و اهدافش تمرکز نماید.