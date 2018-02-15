دانشگاه علوم پزشکی در صدد رفع کمبود های حوزه درمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که صبح پنجشنبه در سالن جلسات استانداری البرز برگزار شد، با تاکید بر لزوم توجه به تامین کالاهای اساسی مردم از جمله در شب عید و رفع کمبودهای موجود، اظهار کرد: اداره کل جهادکشاورزی و دیگر دستگاه های مربوطه موظف به تامین مایحتاج مردم بخصوص کالاهای اساسی شب عید هستند و باید اهتمام جدی در این خصوص وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم بهره برداری از ظرفیت های بخش خصوصی و حمایت از این افراد، افزود:واگذاری امور به بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که انجام اقداماتی نظید تامین کالاهای اساسی مردم در شب توسط این بخش بسیاری از مسائل را برطرف خواهد کرد.

استاندار البرز اعتماد به بخش خصوصی را امری حائز اهمیت دانست و گفت: بخش خصوصی با اعتبارات و ارتباطات گسترده خود قادر هستند بخش عظیمی از مشکلات را برطرف کنند از طرفی توسعه و ارتقای همه جانبه البرز با فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند، اظهار کرد: برخی سیاست ها در روند واگذاری امور به بخش خصوصی نیازمند اصلاح است چرا که دولت به فعالیت و پویایی بخش خصوصی نیازمند است.

وی با تاکید برضرورت اهتمام ویژه تری به وضعیت بازار و تامین رفاه مردم در شب عید گفت: حساسیت استانی نیز بیشتر شده و تمامی اعضای ستاد و مدیران مربوطه به هیچ وجه نباید از استان خارج شوند.

استاندار البرز با تاکید بر اینکه دولت ناظر بر تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در شب عید خواهد بود، گفت: در صورت نیاز جلسات اضطراری پیرو این مهم تشکیل خواهد شد، همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که در خصوص تامین نان باید دقت کافی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بسیاری از نانواهای استان افراد غیربومی بوده و قصد خروج از استان را در ایام عید داشته باشند، گفت: گشت زنی ها باید به صورت مستمر و موثر بر بازار و توزیع و عرضه کالا وجود داشته باشد و با دانه درشت های متخلف مقابله کرد.

نجفی با تاکید بر لزوم اجرای جلسات ارشادی و اطلاع رسانی های دقیق در این بخش، اظهار کرد: تثبیت قیمت ها بسیار حائز اهمیت است و باید از سوداگری بخش خصوصی و دولتی در این بخش جلوگیری شود.

استاندار البرز در پایان با اشاره به مشکلات بخش بهداشت و درمان در البرز گفت: علی رغم اینکه گام های بزرگی توسط دولت در بخش تحول سلامت برداشته شده اما کمبود هایی نیز بچشم می خورد که دانشگاه علوم پزشکی در این بخش باید با حساسیت بیشتری اقدام کند.