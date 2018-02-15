به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان به منظور توسعه روابط بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی با کشور بلغارستان، انجام مذاکرات، بازدیدها، صادرات و همچنین انجام سرمایه‌گذاری مشترک با طرف بلغاری، نسبت به اعزام هیأت تجاری- اقتصادی به سرپرستی «سید موسی خادمی» استاندار لرستان از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ اسفند ماه سال‌جاری به کشور بلغارستان اقدام می کند.

بر اساس این گزارش، آخرین مهلت ثبت نام در این هیئت تجاری- اقتصادی ۲۸ بهمن ماه سال جاری خواهد بود و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت khdccima.ir و دریافت فرم های مربوطه برای ثبت نام اقدام کنند.