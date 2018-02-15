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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

به سرپرستی استاندار لرستان؛

هیئت «تجاری- اقتصادی» لرستان به بلغارستان اعزام می‌شود

هیئت «تجاری- اقتصادی» لرستان به بلغارستان اعزام می‌شود

خرم‌آباد- یک هیئت تجاری- اقتصادی از لرستان به بلغارستان به سرپرستی «سید موسی خادمی» استاندار لرستان اعزام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان به منظور توسعه روابط بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی با کشور بلغارستان، انجام مذاکرات، بازدیدها، صادرات و همچنین انجام سرمایه‌گذاری مشترک با طرف بلغاری، نسبت به اعزام هیأت تجاری- اقتصادی به سرپرستی «سید موسی خادمی» استاندار لرستان از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ اسفند ماه سال‌جاری به کشور بلغارستان اقدام می کند.

بر اساس این گزارش، آخرین مهلت ثبت نام در این هیئت تجاری- اقتصادی ۲۸ بهمن ماه سال جاری خواهد بود و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت khdccima.ir و دریافت فرم های مربوطه برای ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 4228502

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