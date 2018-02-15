تشکیل ۳۳ پرونده تخلف در خصوص تامین و توزیع تخم مرغ در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در جلسه تنظیم بازار استان که صبح پنجشنبه در حوزه استاندارالبرز برگزار شد، از برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان عرضه کالاهای اساسی شب عید خبر داد و اظهار کرد: قیمت کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه به طور میانگین ۱۵ درصد زیر قیمت مصوب بازار خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اعلام اینکه در ۹۰ فروشگاه زنجیره ای استان نیز بخشی از تنظیم بازار اجرایی خواهد شد، افزود: میانگین قیمت ها در ۱۰ ماه گذشته در برخی موارد شامل مرغ گرم و گوشت گوساله نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده است.

موفق با بیان اینکه در این راستا برای تنظیم بازار اقدامات لازم صورت گرفته ولی درحوزه فروش تتخم مرغ نسبت به میانگین کشوری با کاهش قیمت مواجه بودیم، تصریح کرد:

در خصوص تامین و توزیع تخم مرغ ۶۵ بازرسی در استان صورت گرفته که ۲۳ پرونده تخلف در این خصوص تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه ۵ هزار و ۹۲۱ بازرسی در بحث کشف کالای قاچاق صورت گرفته که ۸۳۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است، ادامه داد: استان البرز در بخش ارزش ریالی کشف کالای قاچاق رتبه اول کشور را از آن خود ساخته است.