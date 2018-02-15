به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان همدان، محمدناصر نیکبخت در آیین معارفه رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان اظهار داشت: زعامت حضرت امام در پیروزی انقلاب بر رژیمی که همه استکبار پشتیبانی‌اش می‌کرد با پشتیبانی مردم به ثمر نشست.

وی با تأکید بر این که هدیه‌ای که انقلاب به دنیا داد مردمسالاری دینی بود، افزود: خیلی‌ها دنبال این بودند که دین را از اسلام جدا کنند ولی نتوانستند و همین باعث پایداری، حمایت و پشتیبانی مردم از انقلاب شد.

استاندار همدان با بیان اینکه در دنیا نمونه‌ای نظیر نظام جمهوری اسلامی نداریم که این گونه مردم‌سالاری داشته و تمام مسئولان از صدر تا ذیل، مستقیم و غیر مستقیم با رأی مردم انتخاب شوند، گفت: همه اینها ارزش و هدیه این نظام است.

وی با اشاره به آن که بهترین کار در این نظام این است که آن چه قانون می‌گوید مرّ آن رعایت شود، عنوان کرد: همه انتخاباتی که در کشور برگزار شده به خوبی، درستی و با رعایت قانون انجام می‌شود.

نیکبخت سپس با اشاره به برگزاری مراسم تکریم از رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان یادآور شد: حجت‌الاسلام جوادی در انجام وظیفه‌اش در طول بیش از دو دهه مسئولیتش تا آنجایی که شاهد بودم خدا را فراموش نکرد و همه می‌دانند آنچه حق بود دید و عمل کرد.

وی افزود: به ایشان تبریک می‌گویم که این مراحل را با عزت، آبرومندی طی کرد و چه خوب است همه ما این گونه عمل کنیم و عملکرد ما قابل دفاع باشد.

استاندار همدان در پایان سخنانش برای حجت‌الاسلام مرادی رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آرزوی توفیق و اضافه کرد: ان‌شاءالله بتوانیم در آینده شاهد برگزاری انتخابات بی‌هیچ حب و بغضی باشیم.

رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان همدان نیز با گرامیداشت ایام شهادت صدیقه شهیده بهانه خلقت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: هیچ پشتیبانی برای ما بالاتر از استفاده از تجربیات بزرگان و عالمانی که عمر خود را در راه انقلاب صرف کرده‌اند، نخواهد بود.

حجت‌الاسلام جلال مرادی با اشاره به توجه به موضوع خدمتگذاری در نظام اسلامی، افزود: مسئولیت در شورای نگهبان امانتی بسیار حساس است و دلیل آن وظیفه شورای نگهبان در حفظ و صیانت از جمهوریت و اسلامیت این نظام که محصول خون صدها هزار شهید است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان با اشاره به اصل ۹۹ قانون اسلامی و وظایف نظارتی شورای نگهبان، گفت: در بیان نورانی معمار کبیر انقلاب نیز به این امر توجه بسیار شده که فرمود من با نهاد شورای نگهبان ۱۰۰ درصد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد.

وی یادآور شد: شورای نگهبان در جایگاهی است که اکنون حتی برخی اعضای سابقش به عنوان مراجع تقلید هستند همچون آیت‌الله صافی گلپایگانی، و فقهای درحال حاضرش نیز جایگاه مرجعیت دارند، اما چون عمار برای انقلاب و مقام معظم رهبری خدمت می‌کنند و این رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند.

مرادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شورای نگهبان اضافه کرد: حضرت امام خامنه‌ای بحث تضمین انقلاب را به شورای نگهبان ارجاع داده فرموده‌اند، بنابراین وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات از جمله کارهای بسیار بزرگ و مهمی است که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

وی با امانت دانستن انتخابات و آراء مردم با نقل روایتی از امام سجاد(ع) در باب امانتداری گفت: حضرت زین‌العابدین(ع) فرمودند «اگر قاتل پدرم آن شمشیری که پدرم را کشت به من امانت بدهد، در برگرداندن آن، امانت را حفظ می‌کنم.

وی یادآور شد: اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد اصل انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان با اشاره به آن که مردم پای اسلام خون و جانشان را می‌دهند، تصریح کرد: رهبر ما نایب امام زمان(عج) است، ما کلام ایشان را کلام امام زمان(عج) می‌دانیم و در این راه تابع اوامر انقلابی ایشان هستیم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم در ۱۹ دی افزود: بنا به فرموده ایشان دشمنان دنبال ناامیدی مردم در انقلاب هستند برخی هم در داخل همین کار را دنبال می‌کنند، آنهایی که کار دشمن را در داخل انجام می‌دهند تقوا ندارند، دین اینها سیاسی است به جای آن که سیاستشان دینی باشد و همان کار دشمن را می‌کنند.

مرادی در پایان سخنانش با تأکید بر این که در زمینه سیاسی وامدار هیچ جریانی نبوده و نیستم و افتخارم این هست که سرباز ولایتم، افزود: در بحث انقلابی‌گری و انقلابی بودن، سال ۹۴ در جمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم خدمت حضرت آقا رسیدیم، فرمودند شما حوزویان اگر انقلابی نباشید نظام در معرض انحراف قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: هرجا که نظام به ما اجازه خدمت بدهد وارد می‌شویم، به این دلیل مهم‌ترین و خطیرترین مسئولیت در باب جمهوریت را با کمال افتخار پذیرفتم و امیدواریم لحظه لحظه بتوانیم خدمت کنیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان با بیان این که دست استمداد به سوی همه مسئولان استان، اعم از قضایی، اجرایی و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح دراز می‌کنم، گفت: از همه تقدیر و تشکر دارم و امیدوارم این سرباز کوچک انقلاب را در این رسالت بزرگ کمک کنند.