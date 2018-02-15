سرنوشت اسد تنها به مردم سوریه مربوط می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «میخاییل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور خاورمیانه و آفریقا در یک گفتگوی مطبوعاتی عنوان داشت: مذاکرات اخیر سوچی با حضور اقشار مختلف جامعه سوریه از جمله کردها نشان داد که مردم این کشور مصمم هستند که از حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی کشورشان محافظت کنند.

وی در ادامه افزود: هیچ یک از حاضران در این کنفرانس خواهان تجزیه سوریه نبودند. سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مردم این کشور مربوط می شود؛ مردمی که ماموریت رهبری کشور بر اساس یک ساز و کار قانونی را به اسد محول کردند.

بوگدانوف تاکید کرد: اگر مخالفان سوری فکر می کنند که مردم سوریه باید بیش از یک نامزد برای پست ریاست جمهوری داشته باشند باید هر چه سریعتر در مذاکرات ژنو مشارکت کرده تا قطعنامه شورای امنیت در خصوص برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل محقق شود. با وجود این من تردید دارم که مردم سوریه از این افراد حمایت کنند.