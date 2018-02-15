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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

سفیر چین در آمریکا:

ترغیب به رویارویی پکن و واشنگتن خطرناک است

ترغیب به رویارویی پکن و واشنگتن خطرناک است

سفیر چین در آمریکا ضمن خطرناک خواندن ترغیب دو کشور چین و آمریکا به رویارویی، اعمال فشار بر چین برای تغییر در سیاست های این کشور را بیهوده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفیر چین در آمریکا به گزارش منتشر شده از سوی سازمان اطلاعات ملی آمریکا در خصوص تهدیدهای جهانی علیه واشنگتن که چین را در کنار ایران و روسیه متهم به تلاش برای انجام حملات سایبری علیه آمریکا کرده بود، واکنش نشان داد.

«کوی تیان کای»، سفیر چین در آمریکا روز پنجشنبه در مراسم سال نو چینی که در سفارت پکن در واشنگتن برگزار شد، ضمن خطرناک خواندن ترغیب به تقابل میان این کشور و آمریکا، این تصور را که اعمال فشار منجر به تغییر رویه پکن در سیاستهایش خواهد شد را تفکری پوچ خواند.

وی در ادامه سخنان خود با پذیرش وجود اختلافات میان چین و آمریکا به ویژه درخصوص مسائلی مانند پرونده کره شمالی، در عین حال گسترش منافع مشترک دو کشور را از تمامی موضوعات مورد اختلاف مهم تر خواند.

به گفته تیان کای، اساس روابط دو کشور باید مبتنی بر همکاری جامع بوده و در صورت وجود رقابت میان دو طرف، این رقابت باید از نوع دوستانه باشد و نه از جنس تقابل.

کد مطلب 4228514

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