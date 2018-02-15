تدفین ۲ شهیدگمنام در دانشگاه آزاد ورامین پیشوا/جزییات تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شیبانی، صبح پنجشنبه در جلسه با اصحاب رسانه که در خصوص تشریح برنامه های تدفین ۲ شهید گمنام در دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا برگزار شد ، طی سخنانی اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه ما با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ثابت کردند که برای همیشه در کنار نظام حضوردارند و شهدا می آیند تا چند نکته را به ما ثابت کنند.

شیبانی افزود: اولین دلیل حضور معنوی این شهدا این است که بگویند با تمام قوا پشت ارزش های انقلابی هستند و یکی از اهدافی که پیگیر شدیم که مراسم تشییع و تدفین این شهدا در این مرکز علمی انجام شود همین موضوع می باشد که با دانشگاه احد ببندیم که پیرو و حافظ مبانی ارزشی و اعتقادی خود هستیم.

وی دلیل دوم را بحث ولایت پذیری دانست و گفت: شهدا با ورود خود ولایت پذیری را به رخ دشمن می کشند، دشمنی که می خواهد با تبلیغات این موضوع را نزد جوانان کمرنگ کند اما با هوشیاری ملت شهید پرور و یاد و خاطره این شهدا این مبانی پررنگ تر می شود و اثر خود را بهتر نشان می دهد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا با اشاره به نکته سوم که هرگز اجازه نمی دهیم هدف سوم شهدا که همان پاسداری از ارزش های والای انقلاب و اسلام است کمرنگ بشود گفت: اگر شهدا می آیند و در این مرکز علمی و فرهنگی قرار می گیرند به دلیل پاسداری از ارزش های انقلاب است و انشااله سعی می کنیم با اساتید و دانشجویان و مردم شهید پرور ۱۵خرداد این ۳ هدف که از اهداف اساسی و والا است را برای همیشه زنده نگه داریم.

وی یکی از نکات مهم را فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: ما ۸ سال دفاع مقدس را داشتیم و تمام کشورهای غربی پشت صدام بودند و رمز موفقیت ما فرهنگ ایثار و شهادت بود و این فرهنگ باید به نسل جوان که دانشجویان است منتقل شود و زنده بماند همانطور که رمز پیروزی درکشورهای عراق و سوریه نیز همین موضوع بود که جوانان پای کار آمدند و داعش را به عنوان یک غده سرطانی در مدت کوتاهی ریشه کن کردند و نگذاشتند که آنها به اهداف پلید خود که خاورمیانه بود برسند.

شیبانی بیان داشت: با پیگیری هایی که صورت گرفت توانستیم مجوز تشییع و تدفین این شهدای گرانقدر را دریافت کنیم و دلیل عدم موافقت های اولیه بعد مسافتی که از دانشگاه تا گلزار شهدای گمنام پیشوا وجود داشت بود و بالاخره پیکر این دو شهید را همزمان با ایام فاطمیه و در ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه خواهیم داشت.

وی در تشریح برنامه های تدفین و تشییع گفت: مراسم استقبال، وداع و تشییع و تدفین در دیار ۱۵ خرداد صورت می گیرد و امیدواریم با حضور معنوی این دو شهید این دیار عطرآگین شود و مردم از برکات این دو شهیداستفاده کنند و در راستای بهره برداری حداکثری آیین استقبال در روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه همزمان با نماز ظهر و عصر در مقابل مسجد جامع قرچک با حضور حداکثری مردم و اساتید و دانشگاهیان قرچک انجام می شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا در ادامه بیان داشت: در همان روز ۲۹ بهمن ماه در مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین همزمان با نماز مغرب و عشا با حضور مردم ورامین مراسم وداع این دو شهید برگزار می شود و در روز بعد یعنی روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، از ساعت ۱۰ صبح از میدان سپاه پیشوا تا داخل دانشگاه مراسم تشییع این دو شهید با حضور دانشجویان اساتید و مسئولین منطقه ای و استانی برگزارخواهدشد

وی در پایان بااشاره به گرامی داشت خانواده شهدا گفت: وقتی نام از شهدای گمنام به میان می آید، مسئولیتی را نسبت به خانواده این شهدا برگردن خواهیم داشت و به همین دلیل و برای گرامیداشت و تسلی این خانواده ها همه مسئولین و مردم در این مراسم شرکت کنند و گفتنی است که سخنران این روز سردار محمدتقی شاهچراغی، فرمانده سپاه استان تهران خواهند بود.