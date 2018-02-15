موانع موجود جذب سرمایه گذاری در شهرداری شیراز برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز افزود: بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری با همت مدیران شهرداری و به ویژه مدیریت برنامه و بودجه و پس از برگزاری نشست های طولانی در کمیسیونهای تخصصی سرانجام در کمیسیون تلفیق تهیه و امروز جهت بررسی در صحن شورا تقدیم می شود اما باید به نکات مختلفی توجه داشت.

وی ادامه داد: بودجه سال ۹۷ انقباضی است، این بودجه با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود تهیه شده است، بنابراین نحوه تخصیص بودجه به فعالیتهای پیش بینی شده در لایحه بودجه باید با رویکرد بودجه عملیاتی باشد در این جهت رعایت اصولی چون صرفه جویی، رعایت اولویتها، مصالح و منافع عمومی و... امری ضروری است.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: انقباضی بودن بودجه نمی تواند، مانعی برای جلوگیری از تلاش بیشتر شهرداری و مدیران آن جهت کسب درآمد و تأمین منابع پیش از آن و تقدیم اصلاحیه بودجه شود در این جهت تلاش برای جذب سرمایه گذار به عنوان یک اولویت باید در دستور کار شهردار قرار گیرد، بدیهی است همانگونه که مسئولین کشور و استان هم اظهار می کنند انتظار می رود موانع موجود بویژه موانع اداری و حقوقی پیش پای سرمایه گذاران برداشته شود تا امکان جذب سرمایه گذار فراهم گردد.

موسوی افزود: در کمیسیون تلفیق به این توافق رسیده ایم که شهرداری موظف است تمامی طرحهای مطالعاتی و پژوهشی و پروژه های جدید را تهیه و قبل از اجرا به تصویب شورا برساند در تهیه این طرحها تمام ضوابط و استانداردها باید مورد توجه قرار گیرد و از طرحهایی که سابقه اجرا و یا تصویب در لوایح بودجه سال قبل را دارا است باید گزارشی از عملکرد آنها ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به شورای شهر ارائه شود تا شورا بتواند به وظایف نظارتی خود در دفاع از حقوق مردم عمل کند.

وی یادآورشد: از شهردار، معاونین و رؤسای سازمانهای شهرداری انتظار داریم در اجرای بودجه به طور یکپارچه بودجه و شهر را دیده و با هماهنگی کامل سازمانی و بدور از تعصبات بخشی در اجرای برنامه ها و لایحه بودجه تلاش کنند و شهرداری باید گزارش منظم اجرای لایحه بودجه را به شورا ارائه کند.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: برابر گزارش های موجود بودجه سال ۱۳۹۶ با کاهش جدی روبرو و امکان تحقق آن تا پایان سال وجود ندارد، بدیهی است، شهردار بایست اصلاحیه بودجه ۱۳۹۶ را تاکنون تقدیم شورای شهر می نمود، انتظار می رود در ارائه لایحه سرعت عمل بخرج دهد.