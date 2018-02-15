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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

«تیلرسون» وارد بیروت شد

«تیلرسون» وارد بیروت شد

وزیر خارجه آمریکا در چارچوب سفرهای منطقه ای خود وارد پایتخت لبنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه ای خود دقایقی قبل وارد بیروت شد.

وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که رکس تیلرسون از یازدهم تا شانزدهم فوریه در سفر خود به خاورمیانه و آفریقای شمالی از کشورهای اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت دیدن می کند.

وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که تیلرسون در این سفر چندروزه، با مقامات کشورهای مذکور پیرامون موضوعات گوناگون از جمله بحران سوریه و بازسازی عراق گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 4228534

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