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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

معاون وزیر بهداشت و درمان:

نیازمند ۷۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور هستیم

نیازمند ۷۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور هستیم

نیشابور- معاون وزیر بهداشت و درمان گفت: نیازمند ۷۰ هزار تخت بیمارستانی در نقاط مختلف کشور هستیم.

قاسم جان بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تحول سلامت یکی از برکات جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که امروز به بزرگترین خواسته مردم تبدیل شده است.

وی افزود: امروز ما در کشور ۲۵ هزار تحت بیمارستانی به مراکز درمانی اضافه کرده و ۲ میلیون زایمان طبیعی رایگان انجام داده ایم. با اقدامات انجام شده ۶ هزار متخصص در مناطق کم برخودار به مردم خدمت می کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان ابراز کرد: کارهای بهداشت اساسی است و در آینده نتیجه آن را خواهیم دید، در کشورهای پیشرفته خدمات بهداشت برای اطفال بصورت رایگان است.

وی ابراز کرد: امروز باید به پیگیری و شناخت بیماری ها بپردازیم و مهم ترین علت مرگ و میر در کشور بیماری های قلبی و عروقی است، در قبل از انقلاب اسلامی امید به زندگی زیر ۵۰ سال بود اما امروز به برکت جمهوری اسلامی امید به زندگی بالای ۵۰ سال است.

جان بابایی بیان کرد: ۹۰ درصد خدماتی که مردم نیاز دارند خدمات سرپایی است، شاخص تخت بیمارستانی در کشور ۱/۶ است و متاسفانه در استان های کرمان، البرز و سیستان بلوچستان شاخص تخت بیمارستانی پایین است.

وی گفت: متاسفانه ۷۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور نیازمند هستیم که خیران می توانند در این امر با حمایت مسئولین ورود پیدا کنند.

کد مطلب 4228536

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