به گزارش خبرگزاری مهر ، معصومه احمدی درباره شرایط آب و هوایی کشور گفت: امروز شاهد آخرین فعالیت سامانه بارشی از شمال شرق کشور هستیم و در بخش هایی از خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی بارش های خفیف و پراکنده همراه با کاهش دما پیش بینی می شود.

وی گفت: با خروج سامانه، بارندگی ها در این مناطق متوقف می شود اما کاهش دما ادامه خواهد داشت.

احمدی ادامه داد:​ در روزهای گذشته بخش های شرقی و جنوب شرقی کشورمان وزش باد شدید و گرد و غبار داشتند که امروز با شدت کمتری ادامه این شرایط را پیش بینی می کنیم­ و احتمال بارش های خفیف و پراکنده در دامنه های زاگرس وجود دارد.

وی تصریح کرد: استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و بخش های شمالی استان فارس بارندگی خواهند داشت.

کارشناس هواشناسی گفت: فردا سامانه بارشی نسبتاً قوی از نیمه غربی وارد کشور می شود و بخش هایی از غرب دامنه های زاگرس، شمال غرب و تا حدی جنوب غرب کشور درگیر بارندگی می شوند که به تدریج بارش ها به سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات البرز هم می رسد.

وی افزود: برای روز شنبه موج بارشی دیگری به این سامانه می پیوند که باعث گسترش بارش ها در بیشتر نقاط کشور می شود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: فردا شدت بارش ها در استان های کردستان و کرمانشاه بیش از سایر استان هاست اما در استان های ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بخش های شمالی کشور، استان خوزستان و زنجان هم بارندگی خواهند داشت که بارش ها در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود.

احمدی افزود: روز شنبه تهران، البرز، قزوین، همدان، مرکز و دامنه های جنوبی البرز هم بارندگی دارند.

وی گفت: وزش باد در جنوب غرب کشور همچنان شدید پیش بینی می شود و برای خوزستان پدیده گرد و غبار موجب کاهش دید و کیفیت هوا در این استان خواهد شد.

کارشناس هواشناسی درباره شرایط آب و هوایی تهران​ افزود: امروز آسمان تهران صاف است و هوا با شاخص 50 پاک گزارش شده است.