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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

شریعتمداری عنوان کرد؛

بهره گیری تولید و صادرات از تغییرات منطقی نرخ ارز

بهره گیری تولید و صادرات از تغییرات منطقی نرخ ارز

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود نوسانات نرخ ارز، امر تولید و صادرات کشور از ثبات نرخ ارز و تغییرات منطقی و قابل پیش‌بینی بهره می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،  محمد شریعتمداری گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی از تغییرات غیرمنطقی لطمه خواهند دید و این واقعیتی غیرقابل انکار برای صنعت کشور است؛ اما اتخاذ سیاست‌های کمک‌ کننده به حل مشکل را باید مسئولان ذیربط مطرح کنند.

وی سیاست دولت تدبیر و امید را دور نگه داشتن بخش تولیدی از آسیب های ناشی از تغییرات نرخ ارز دانست و گفت: دولت سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ کرده و به اطلاع مردم خواهد رسید و مسیر را طی خواهیم کرد.

وزیر صنعت، یکی از مشکلات کشور را اظهار نظر برخی افراد غیرکارشناس و غیر مرتبط در حوزه های تخصصی دانست و افزود: سیاست ها، مسایل و تحولات ارزی را باید رئیس بانک مرکزی و یا معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری به اطلاع مردم برسانند.

شریعتمداری تاکید کرد: به طور قطع دستوری برخورد کردن با اقتصاد کار خوبی نیست و همه­­تلاش دولت بر این است که بازار از ثبات و آرامش برخوردار بوده و تغییرات قابل پیش‌بینی و منطقی باشد.

کد مطلب 4228539

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