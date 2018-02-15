رئیس شورای هیئات مذهبی استان دبیر شورای هیئات مذهبی کشور شد

اصغر عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب خود به عنوان دبیر شورای هیئات مذهبی کشور تشریح کرد: اولین جلسه پنجمین شورای هیئات مذهبی کشور ۲۴بهمن ماه در سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه در جلسه انتخاب اعضای شورای هیئات مذهبی کشور حجت الاسلام روحانی نژاد، معاون امور فرهنگی تبلیغی و رضا معممی مقدم، رییس تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور حضور داشتند؛ افزود: روسای شورای هیئات مذهبی ۳۱استان کشور نیز در این جلسه حضور یافته و برخی از حاضرین با کاندیدا شدن در سمت های مختلف خود را در معرض انتخاب قرار دادند.

دبیر شورای هیئات مذهبی کشور در ادامه وظایف این شورا را تشریح کرد و گفت: نظارت، ارزیابی، رصد، اولویت بندی فعالیت های فرهنگی و مقابله با آسیب های موجود در هیئت های مذهبی کشور از جمله وظایف شورای هیئات مذهبی کشور و استان هاست.

وی درباره اولویت های خود در سمت دبیر شورای هیئات مذهبی کشور بیان کرد: ترویج فعالیت های قرآنی، ارتقا سطح مدیران شورای هیئات مذهبی کشور، تعامل و ارتقا مابین مدیران از جمله اولویت های بنده به عنوان رئیس شورای استان و نیز دبیر شورای کشور است.

گفتنی است:براثر فعالیت های فرهنگی صورت گرفته طی یک سال گذشته در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی کشور،دبیر جمعیت بانوان فرهیخته کشور و دبیر شورای هیئات مذهبی از استان آذربایجان شرقی می باشند.

اصغر عبادی ۲ دوره است که به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی آذربایجان شرقی انتخاب می شود و وی از دوره دوم شورای هییئات مذهبی در سطح شهرستان و استان حضور داشته و در دوره چهارم به عنوان عضو ثابت شورای کشور انتخاب شده بود.