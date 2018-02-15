۶۰ درصد جراحی های تعویض مفصل زانو سهم زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین ابراهیم زاده در حاشیه پنجمین کنگره دوسالانه انجمن جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی اظهار داشت: این کنگره با مشارکت متخصصین و محققین داخلی و بین المللی برگزار شده تا بتوانیم یک رویداد علمی مهم را رقم بزنیم و جدیدترین دستاوردها در حوزه جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی مورد بحث گفت‌وگو و تبادل نظر قرار می گیرد. در این کنگره سی نفر از متخصصین و پژوهشگران برجسته و صاحب عنوان جهانی از پنج قاره بعنوان سخنران مدعو شرکت کرده اند

وی با اشاره به اینکه موضوع آسیب های ورزشی و درمان ارتوپدی آن نیز بسیار حائز اهمیت است، گفت: بخش مهمی از این کنگره مرتبط با بازسازی غضروفی و لیگمانی زانو و جراحی مینیسک زانو و همچنین درمان‌های جراحی آسیب‌های ورزشی شانه، آرنج ، مچ پا و مفصل ران است.

دبیر انجمن جراحان زانو آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ادامه داد: امروزه جراحی‌های زانو ، شانه و دیگر مفاصل با استانداردهای جهانی به روش،های بسته آرتروسکوپی انجام می گیرد و موفقیت‌های زیادی در این زمینه در کشور حاصل شده است.

ابراهیم‌زاده در ادامه به موضوع آرتروز زانو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه جامعه ایران رو به سالمندی بوده موضوع تعویض مفصل زانو و آرتروز زانو بسیار حائز اهمیت است بر همین اساس این موضوع نیز در کنگره مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: سالانه حدود ۳۰ هزار تعویض مفصل در ایران انجام می گیرد که بخش زیادی از آن مرتبط با تعویض مفصل زانو و ران در زنان است.

دبیر انجمن جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی عنوان کرد: تعویض مفصل زانو سبب می‌شود که سالمندان نیاز به کمک و پرستار نداشته باشند و بهتر بتوانند فعالیت روزانه خود را انجام دهند و کیفیت زندگی بهتر و غیر وابسته ای داشته باشند.

ابراهیم زاده در مورد پوشش بیمه‌ای جراحی تعویض مفصل زانو گفت: حمایت بیشتر سازمان‌های بیمه گر در این زمینه به سطح سلامت جامعه کمک می کنند و لازم است که اقدامات گسترده‌ای توسط این سازمان‌ها در ایران صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: تعویض مفصل زانو بیشتر در دهه ۵ به بعد مورد نیاز بوده و در واقع افراد در میانسالی و سالمندی ممکن است به تعویض مفصل زانو پیدا کنند.

دبیر انجمن جراحان زانو آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی گفت: تعویض مفصل زانو در زنان شایع تر از مردان بوده و اصولاً ۶۰ درصد تعویض‌ها مرتبط با زنان و ۴۰ درصد در مردان است. همچنین به طور کلی زنان یک دهه زودتر نیاز به تعویض مفصل زانو پیدا می‌کنند.

وی در مورد شایع ترین مشکلات و آسیب‌های ورزشی در میان جوانان گفت: آسیب لیگمانی و آسیب‌های مینیسک زانو رایج ترین مشکل در میان ورزشکاران به ویژه افراد جوان بوده که از طریق جراحی آرتروسکوپی، بازسازی لیگمان و ترمیم مینیسک زانو را انجام داد.

پنجمین کنگره بین المللی دو سالانه انجمن جراحی زانو ، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی تا ۲۸ بهمن 96 در مرکز همایش‌های بین المللی جزیره کیش با حضور متخصصان جراحی ارتوپدی از ۵ قاره جهان در حال برگزاری است.