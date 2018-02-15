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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

دبیر انجمن جراحان زانو عنوان کرد؛

۶۰ درصد جراحی های تعویض مفصل زانو سهم زنان است

۶۰ درصد جراحی های تعویض مفصل زانو سهم زنان است

دبیر انجمن جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جراحی تعویض مفصل زانو در زنان انجام می‌گیرد، گفت: سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تعویض مفصل در ایران انجام می گیرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین ابراهیم زاده در حاشیه پنجمین کنگره دوسالانه انجمن جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی اظهار داشت: این کنگره با مشارکت متخصصین و محققین داخلی و بین المللی برگزار شده تا بتوانیم یک رویداد علمی مهم را رقم بزنیم و جدیدترین دستاوردها در حوزه جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی مورد بحث گفت‌وگو و تبادل نظر قرار می گیرد. در این کنگره سی نفر از متخصصین و پژوهشگران برجسته و صاحب عنوان جهانی از پنج قاره بعنوان سخنران مدعو شرکت کرده اند

وی با اشاره به اینکه موضوع آسیب های ورزشی و درمان ارتوپدی آن نیز بسیار حائز اهمیت است، گفت: بخش مهمی از این کنگره مرتبط با بازسازی غضروفی و لیگمانی زانو و جراحی مینیسک زانو و همچنین درمان‌های جراحی آسیب‌های ورزشی شانه، آرنج ، مچ پا و مفصل ران است.

دبیر انجمن جراحان زانو آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ادامه داد: امروزه جراحی‌های زانو ، شانه و دیگر مفاصل با استانداردهای جهانی به روش،های بسته آرتروسکوپی انجام می گیرد و موفقیت‌های زیادی در این زمینه در کشور حاصل شده است.

ابراهیم‌زاده در ادامه به موضوع آرتروز زانو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه جامعه ایران رو به سالمندی بوده موضوع تعویض مفصل زانو و آرتروز زانو بسیار حائز اهمیت است بر همین اساس این موضوع نیز در کنگره مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: سالانه حدود ۳۰ هزار تعویض مفصل در ایران انجام می گیرد که بخش زیادی از آن مرتبط با تعویض مفصل زانو و ران در زنان است.

دبیر انجمن جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی عنوان کرد: تعویض مفصل زانو سبب می‌شود که سالمندان نیاز به کمک و پرستار نداشته باشند و بهتر بتوانند فعالیت روزانه خود را انجام دهند و کیفیت زندگی بهتر و غیر وابسته ای داشته باشند.

ابراهیم زاده در مورد پوشش بیمه‌ای جراحی تعویض مفصل زانو گفت: حمایت بیشتر سازمان‌های بیمه گر  در این زمینه به سطح سلامت جامعه کمک می کنند و لازم است که اقدامات گسترده‌ای توسط این سازمان‌ها در ایران صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: تعویض مفصل زانو بیشتر در دهه ۵ به بعد مورد نیاز بوده و در واقع افراد در میانسالی و سالمندی ممکن است به تعویض مفصل زانو پیدا کنند.

دبیر انجمن جراحان زانو آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی گفت: تعویض مفصل زانو در زنان شایع تر از مردان بوده و اصولاً ۶۰ درصد تعویض‌ها مرتبط با زنان و ۴۰ درصد در مردان است. همچنین به طور کلی زنان یک دهه زودتر نیاز به تعویض مفصل زانو پیدا می‌کنند.

وی در مورد شایع ترین مشکلات و آسیب‌های ورزشی در میان جوانان گفت: آسیب لیگمانی و آسیب‌های مینیسک زانو رایج ترین مشکل در میان ورزشکاران به ویژه افراد جوان بوده که از طریق جراحی آرتروسکوپی، بازسازی لیگمان و ترمیم مینیسک زانو را انجام داد.

پنجمین کنگره بین المللی دو سالانه انجمن جراحی زانو ، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی تا ۲۸ بهمن 96 در مرکز همایش‌های بین المللی جزیره کیش با حضور متخصصان جراحی ارتوپدی از ۵ قاره جهان در حال برگزاری است.

کد مطلب 4228564

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