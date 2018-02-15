موضوع کشتی سانچی مرتبط با حوزه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه کنفرانس ملی مدیریت دانش در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت نفتکش ایرانی سانچی این موضوع را مرتبط با حوزه ملی عنوان کرد و گفت: حضور داوطلبانه نیروی دریایی به این موضوع به واسطه حضور هموطنان در این کشتی بود.



وی با ابراز تاسف از این امر وقوع سوانح دریایی را اتفاقی معمول در عرصه دریا خواند و تاکید کرد:دریا عرصه سختی است و باید برای حضور در این حوزه آمادگی لازم را داشت و در این زمینه حاضر بود هر چند بالا بردن توان دفاعی و تجهیزاتی از اولویت های فعالیت نیروی دریایی است.

دریادار خانزادی در خصوص جعبه سیاه سانچی نیز اظهار نظر خاصی را ارائه ندادو خاطر نشان کرد: جعبه سیاه سانچی از موضوعات ملی است وبه ما ارتباطی پیدا نمی کند هر چند دریا روزانه شاهد حوادث زیادی است و تلفاتی را نیز با خود به همراه دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ارتقاء توان دریایی همراه با بهره مندی از دانش و فناوری های نوین در راس فعالیت های نیروی دریایی قرار دارد.

وی دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر را یکی از مراکز علمی در حوزه فناوری دریایی نامید و افزود: هر کشور باید در حوزه دفاعی از فناوری های روز دریایی بهره ببرد.

وی دریا را عرصه ای بسیار پیچیده توصیف کردو گفت:نیروی دریایی باید به واسطه حضور در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی در حوزه توان دفاعی خود تلاش کند.

دریادار خانزادی به توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص سه مشخصه نیروهای مسلح اشاره کردو با بیان اینکه نیروهای مسلح باید در سه حوزه سرآمد باشند یادآور شد: نیروهای مسلح در حوزه های ایمان ، شجاعت و دانش باید در سطح بالایی فعالیت کنند.

فرمانده نداجا به برپایی همایش فناوری های نوین دریایی در دانشگاه امام خمینی نوشهر اشاره کرد و افزود :بهره مندی از ظرفیت های ملی و حضور اندیشمندان و فرهیختگان در حوزه فناوری های دریایی از نکات مثبت این همایش بوده است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت در حوزه علوم دریایی و بهره مندی در این بخش از اولویت های نیروی دریایی است عنوان کرد: با بهره مندی از دانش اساتید درزمینه فناوری های نوین و مدیریت راهبری منابع انسانی همراه با استفاده از ظرفیت های ملی نیروی دریایی می توان در این حوزه گام های خوبی را برداشت.

دریادار خانزادی یادآور شد: نیروی دریایی، مدیریت استراتژیک و راهبردی را در برنامه ریزی های بلند مدت برای دست یابی به اهداف نیروهای مسلح در نظر خواهد داشت.