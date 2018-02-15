به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رازی در حاشیه پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن حداحی زانو ،آرتروسکپی و آسیب های ورزشی گفت: هرچقدر ورزش حرفه‌ای‌تر و تعداد افرادی که در جامعه به ورزش می‌پردازند بیشتر می‌شود، آسیب‌های ورزشی نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در کشور ما چون تمرینات پیشگیری کننده از آسیب‌های ورزشی و یا استانداردهایی که در تمرین‌ها و سالن‌ها و در زمین‌های ورزشی به‌خصوص در فوتبال و چمن‌های مصنوعی به‌خوبی رعایت نمی‌شوند، آسیب‌های ورزشی به نسبت بیشتر است. نکته مهم این است که در حال حاضر درمان این آسیب‌های ورزشی در کشور به‌طور کاملاً خودکفا انجام می‌شود و حتی قابلیت این را دارد که به آسیب دیدگان ورزشی خارج از کشور نیز رسیدگی کند.

رئیس انجمن جراحی زانو و آرتروسکپی و آسیب‌های ورزشی ایران با اعلام اینکه اغلب آسیب‌های مهم در حوزه زانو اتفاق می‌افتد، گفت: آسیب‌های مچ پا نیز جزء آسیب‌های ورزشی هستند که فراوان اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به ورزشکاران برای جلوگیری از آسیب مفصل دارند، گفت: ورزشکاران باید اصول و قوانین و استانداردهای تمرین را رعایت کنند و نباید برای به اوج رسیدن عجله زیادی داشته باشند و اینکه حتماً وقت و زمان کافی برای ریکاوری بعد از تمرینات داشته باشند.

وی در ادامه اعلام کرد که در این حوزه به تعداد کافی پزشکان و متخصصان کافی وجود دارد و از این بابت جای نگرانی نیست. فقط باید سیستمی باشد که بتواند از وجود آنها استفاده کند.

رازی در خصوص میزان هزینه درمان مفاصل در کشور خاطرنشان کرد: این درمان به‌خاطر استفاده از تجهیزات نوین هزینه بالایی در مقایسه با دیگر کشورها همچون هندوستان و تایلند دارد. ولی در مقایسه با کشورهای اروپایی هزینه بسیار پایین است.

وی با اعلام اینکه دلیل افزایش آسیب‌های مفصل زانو، مد شدن ورزش‌های خطرناک در دنیا و اضافه وزن است، گفت: سبک زندگی شهری و کم تحرکی باعث چاقی در افراد می شود که در نتیجه این امر باعث افزایش مشکلات مفاصل زانو می‌شوند. متاسفانه این آسیب مفاصل در حال شیوع به سنین پایین جامعه می‌باشد. آرتروز زانو در خانم‌های ایرانی به سنین ۵۰ سال رسیده که یک سن پایینی است.

پنجمین کنگره بین المللی دو سالانه انجمن جراحی زانو ، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی تا ۲۸ بهمن در کیش در حال برگزاری است.