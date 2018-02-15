عملکرد مهدی بی باک در شورای فنی تکواندو بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فنی فدراسیون تکواندو امروز پنحشنبه در خانه تکواندو به ریاست سید محمدپولادگر و با حضور تمامی اعضا برگزار شد. دستور این جلسه بررسی عملکرد مهدی بی باک، در یک سال هدایت تیم ملی بود.

در ابتدای این جلسه مهدی بی باک، علیرضا نصرآزادانی و مهرداد یوسفی نیز حضور داشتند، مهدی بی باک ضمن گزارش وضعیت تیم ملی، از عملکرد شاگردان خود در رقابتهای مختلف دفاع کرد. در ادامه نیز اعضای شورا به بررسی کارشناسی عملکرد و نقاط قوت و ضعف کادر فنی و ملی پوشان پرداخته و در خصوص نتایج کسب شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.



در پایان مقرر شد جمع بندی نهایی از نظرات اعضای شورا به کمیته فنی فدراسیون ارائه تا تصمیم گیری در خصوص انتخاب سرمربی جدید و یا تمدید همکاری با کادر فنی فعلی برای حضور در رویدادهای سال آینده صورت پذیرد.

محمدرضا زوار دبیر شورای فنی فدراسیون، آرش فرهادیان ییس سازمان تیم های ملی، سید نعمت خلیفه، فریبرز عسکری، مجید امین ترابی، وحید عبدالهی، یوسف کرمی، هادی افشار، رحیم صالحی، فیض اله نفجم، احمد اخلاقی، امید غلامزاده، ندا زارع، فاطمه اسدپور در این جلسه حضور داشتند.