گزارش حسابرسی اقتصاد مقاومتی سال آینده تقدیم مجلس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان کرمان، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: چارچوب جهان بینی حاکم بر دیوان محاسبات با این شعار «نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» در تمام سطوح کارشناسانه آن جاری شده است.

وی افزود: بیت المال فقط منحصر به تجهیزات و موارد فیزیکی نیست بلکه بخش عمده آن مربوط به سرمایه های انسانی است، صیانت از بیت المال بخش عمده آن مربوط به سرمایه انسانی است که در مدیران ظهور می کند زیرا مدیران خط مقدم توسعه کشور هستند تا ایران را در ریل توسعه به پیش ببرند، تعالی و رفاه مردم را ایجاد کنند و در این مسیر سازمان محاسبات دستگاه نظارتی است.

آذر با شاره به اینکه هنر دیوان محاسبات کشور صیانت از مدیران و پاسداری از آنها است و به دنبال مچ گیری نیستیم، گفت: پاسداری این نیست که بعد از پرونده سازی برای مدیر کاری کنیم، باید کاری کنیم مدیران در حیطه قانون به سلامت این مسیر را طی کرده و دچار آسیب نشوند؛ به عباراتی دیگر جاده پر از سنگلاخ را هموار کنیم و در واقع به معنی از پاسداری از مدیران است.

برگزاری دوره های آموزشی دستگاه محور در سال آینده

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در جایگاه دیوان محاسبات ضمن جرات داشتن، نباید تصمیم گیری از مدیران گرفته شود و قانون را اجرا و جاده را هموار کنیم، صیانت از مدیران وقتی عملیاتی می شود که اشعار دیوان محاسبات در راستای پیشگیرانه هدایتگرانه و مقتدرانه پیش رود و بخش پیش گیری و هدایت مخصوص صیانت از مدیران است.

آذر بیان داشت: حسابرس بعد از وقوع قانون اقتدار خود را نشان می دهد اما در بخش پیشگیرانه دوره آموزشی طراحی کرده ایم که به تناسب دستگاه، موضوع و مسئله طراحی شده است.

وی با اشاره به حقوق های نجومی برخی مدیران اجرایی کشور عنوان کرد: شهادت می دهم مدیران ما انسان های پاک دستی و دلسوزی هستند، اما تشکیل پرونده به دلیل برداشت و تفسیر نادرست قانون بوده است و در واقع ابهامات و خلاءهای موجود در قانون باعث این مشکلات شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ایجاد بسته هایی با توجه به مشکلات مدیران را یک راه پیشگرانه در دیوان محاسبات دانست و گفت: مدیران با توجه به گذشته کاری خود آموزش می بینند و بیشتر گرفتاری ها مربوط به پیچیدگی قوانین است، دوره های آموزش دستگاه محور در سطوح مختلف و منطقه ای از سال بعد اجرایی و فراخوان داده خواهد شد.

مدیران به قانون اشراف ندارند

آذر با تاکید به اینکه قانون خوانی هم نیاز به آموزش دارد، افزود: باید اصل قانون فهمیده شود، متاسفانه برخی مدیران اشراف به قانون ندارند و در معرض خطا و چالش قرار می گیرند.

وی با اشاره به بحث هدایتگری در شعار دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات مشاوره به طور رایگان به مدیران می دهد که قبل از اجرای قوانین از امکانات دانشی و مشاوره استفاده کنند و می توان از مدیران استان کرمان به دلیل تکنیک و فنی بالایی که دارند استفاده کرد.

وی تصریح کرد: قوانین ما ظرفیت خوبی برای قدرت مانور یا تصمیم گیری مدیران دارند به شرط اینکه دستگاه نظارتی مشاور باشد و راه را به مدیران نشان دهد.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بعد از اقدام و اجرای قانون، تفریق باید صورت گیرد و کمیسیون ها رسیدگی می کنند.

وی اظهار کرد: یک گزارش در حال تهیه است که که احتمالا در پایان سال یا اوایل سال آینده حسابرسی اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس می شود و این در حالی است که کرمان از استان های بالای جدول در راستای اجرا و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است به گونه ای که درون زایی و مردمی بودن از مشخصات کلیدی اقتصاد مقاومتی است در استان کرمان اجرایی شده است.

آذر افزود: دیوان محاسبات کشور هیئت حسابرسی زمین خواری دارد و کرمان یک استان خاص در این زمینه است این موضوع باید بیشتر مراقبت شود به گونه ای که علائم آن وجود دارد و باید جلوگیری شود.

وی نحوه تملک نظارت دارایی های نظامی و دولتی را یکی از چالش های اجرای قانون در استان کرمان دانست و گفت: تمام مراحل قانون های تملک دارایی ها در استان کرمان طی نمی شود.

وی عدم رعایت شرایط پیمان کاری در استان کرمان را یکی از چالش های استان دانست و افزود: کرمان در این زمینه فراوانی زیاد دارد.

لزوم ثبت معاملات بالای ۲۰ میلیون تومان در سامانه معاملات دولت

وی ادامه داد: حتما معاملات بالای ۲۰ میلیون تومان باید در سامانه معاملات دولت ثبت شود تا پرونده برای مدیران ایجاد نشود.

آذر با بیان اینکه نمی دانیم دارایی غیر منقول کشور چقدر است، اظهار کرد: دارایی باید ثبت و ارزش گذاری شود تا استهلاک گذاری شود و در سامانه سادات باید ثبت شود تا انضباط مالی اجرا شود و اگر ثبت شود سه برابر بودجه کل کشور خواهد بود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید به اینکه نظام حسابداری ملی باید شکل بگیرد، گفت: قانون اوراق مالی اسلامی را رعایت کنید اسناد خزانه یک تنخواه کوتاه مدت است و نمی توان بابت کار انجام نشده هزینه شود.

حضور ۳۵۰ نفر نیروی غیردولتی در دستگاه های دولتی کرمان

وی با بیان اینکه نیروی غیر دولتی در دستگاه دولتی استان کرمان باید کم شد، عنوان کرد: ۳۵۰ نفر در استان نیروهای غیر دولتی در دستگاه دولتی هستند نیروهای خدماتی هم در قانون ششم باید استخدام شوند.

آذر ابراز داشت: معادن استان کرمان بیش از اجازه ای که دارد بهره وری می کند و نظام این نیست در حد قرار داد باید بهرورداری شود.

وی به مدیران توصیه کرد: بودجه ریزی عملیاتی را جدی گرفته شود اگر نظام بودجه ریزی عملیاتی بر حسب عملکرد داشتیم این همه پرونده نداشتیم.

وی گفت: سامانه سنا برخط می شود تا دسترسی به اسناد مالی بار گذاری شود و نظارت الکترونیکی به خوبی اجرا شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه رای دیوان محاسبات را کسی نمی تواند نقض کند، یادآور شد: ستاد مشاوره فنی و شورای حقوقی دیوان محاسبات دو نهاد حقوقی است که می توان از ظرفیت های قانونی آنها استفاده کرد.