به گزارش خبرنگار مهر، غزال جعفری صبح پنج‌شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دشتی اظهار داشت: در راستای بررسی مشکلات مردم در محدوده اراضی و بستر حریم رودخانه‌های استان بوشهر و به خصوص حریم بستر رودخانه مند دشتی بازدیدهای میدانی صورت گرفت.

وی افزود: مردم منطقه نسبت به مطالعات صورت گرفته در خصوص حریم و بستر رودخانه مند اعتراضات داشتند و تمام تلاش ما نیز این است که دغدغه مردم رفع کنیم تا زمینه رضایت مندی مردم ایجاد شود.

جعفری با بیان اینکه اعتراض‌های مردم در حریم رودخانه‌ها در کمیسیون ماده سه قابل‌پیگیری و بررسی است، ادامه داد: انتظار داریم مردم پیشنهادات و نظرات خود را با اولویت دسته بندی کنند تا آنها را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: قطعا در راستای رفع این مشکل مجددا نشستی با حضور مشاور برگزار می کنیم و دغدغه های مردم نیز اطلاع رسانی می شود.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از آغاز طرح تعیین و نشانه‌گذاری بستر حریم رودخانه‌های کشور خبر داد.