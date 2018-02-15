همکاری وزارت بهداشت با سازمان اوقاف خوب بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی در حاشیه نهمین جلسه شورای راهبردی وقف و سلامت، در خصوص تشکیل این شورا، اظهار داشت: وقتی مسائل و موضوعاتی بین دو دستگاه وجود دارد، بهترین راه حل، تفاهم، تعامل و مذاکره است.

وی تصریح کرد: در حوزه حل مسائل حوزه وقف و سلامت، توفیقات بسیار خوبی حاصل شده که وزیر بهداشت و معاونین وی و همچنین مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه از حل این مسائل، رضایت دارند چراکه بدون مراجعه به محاکم قضایی و صرف وقت زیاد، موضوعات حل و فصل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی یادآور شد: تقاضا می کنیم که سایر دستگاه های اجرایی کشور نیز از مدل و الگوی همکاری وزارت بهداشت با سازمان اوقاف و امور خیریه استفاده کنند و اطمینان خاطر می دهیم که با توجه به مشکلات و شرایط آن دستگاه ها، همکاری لازم را داشته باشیم تا رابطه دستگاه وقف با دستگاه های دولتی و حاکمیتی به خوبی پیش برود و به مباحث شرعی عمل کنیم تا نیت واقف نیز محقق شود.