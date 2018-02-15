دستگیری سارقان موتور سیکلت و مغازه در شهرستان رزن

سرهنگ محمد باقرسلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اعلام فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر این که شخصی با یک دستگاه خودرو پیکان وانت اقدام به سرقت از یک مغازه کرده و در حال فرار به سمت شهرقروه درجزین است، موضوع در دستور کار ماموران این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام و در حوالی روستای نظام آباد با همکاری کارکنان پلیس راه، متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ محمد باقرسلگی بیان داشت: همچنین در پی کسب خبر، مبنی بر اینکه شخصی در خرید و فروش موتوسیکلت های سرقتی فعالیت می کند، ماموران کلانتری ۱۱ رزن به آدرس اعلامی اعزام و در بازرسی یک دستگاه موتور سیکلت کشف شد.

وی ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد موتور سیکلت مذکور از یکی از استان های همجوار به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: ۲ متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.