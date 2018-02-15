صادرات مبلمان ایران به بیش از ۵ کشور دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین میرعبدالباقی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سالهای گذشته و متاثر از مساله تحریم، مشکلاتی در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت مبلمان به وجود آمده است، گفت: چوب یکی از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت است، اما به دلیل کمبود آن در ایران ناچار به واردات بودیم که هزینه های گمرکی و حمل و نقل، تولید مبلمان را غیراقتصادی می کرد.

وی افزود: همچنین در عرصه فناوری های روز مبلمان، بسیار عقب بودیم؛ بر این اساس توسعه فعالیت ها به کشور ایتالیا به منظور دور زدن تحریم ها و تامین مواد اولیه ارزانتر و دستیابی به فناوری های روز در دستور کار قرار گرفت؛ این در حالی است که ایتالیا کشوری است که بیشتر با صنعت مبلمان و پوشاک شناخته شده و درآمدهای سرشاری از این طریق کسب می کند، در حالی که بر عکس در کشورمان در سال های گذشته توجه کمتری به این صنعت شده و به عنوان کالای صادراتی به آن نگاه نشده است.

میرعبدالباقی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، در چند سال گذشته اما نگاه ها به این صنعت تغییر کرده؛ این در حالی است که کشور ایتالیا به حمایت از صنعت مبلمان و مبل سازان در جهان شهرت دارد و وقتی سرمایه گذاران خارجی بخواهند در این کشور حضور یابند، مشمول ۲۳ درصد تخفیف مالیاتی شرکت های خارجی (به شرط عدم فروش تولیدات در اتحادیه اروپا) خواهند شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن، مبلمان سازان در ایتالیا مشمول حمایت های کارگری، ویزاهای کاری سه تا چهار ساله برای کارگران، دریافت تسهیلات صادراتی، وام های ارزان قیمت با نرخ بهره ۲ تا سه درصدی و همچنین مشوق های مختلف صادراتی می شوند.

به گفته میرعبدالباقی، جلب و جذب سرمایه سایر کشورها و صدور فرهنگ خود از طریق صنعت مبلمان، از جمله مزایایی است که ایتالیایی ها با حمایت از سرمایه گذاران خارجی به دنبال آن هستند؛ در این میان بی توجهی به صنعت مبلمان در کشور در دهه های گذشته، همچنین وارد نشدن فناوری های نوین به کشور متاثر از تحریم های اقتصادی و نبود تحقیق و توسعه (R&D) مناسب در این صنعت، سبب شد تا به فکر ادامه فعالیت در یکی از کشورهای پیشروی این صنعت یعنی ایتالیا بیفتیم.

وی تاکید کرد: با آموزش نیروی انسانی که به ایتالیا روانه کرده بودیم و بازگرداندن آنان به ایران، بتدریج توانستیم تحولی در این صنعت در کشور ایجاد کنیم؛ این در حالی است که تا پیش از حضور در ایتالیا، مبلمان های تولیدی شرکت کاملا به صورت سنتی ساخته می شدند، اما امروز با دانلوپ که یکی از ماشین آلات صنعتی که حتی در صنعت خوروسازی کاربرد دارد، ساخته می شوند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان مبلمان توضیح داد: با اقدام های انجام شده که به نوعی در قالب دور زدن تحریم ها و اقتصادی کردن تولید محصول نهایی بود، امروز ساختار و شالوده اصلی مبلمان های تولیدی را از ایتالیا وارد می کنیم و پس از تکمیل آنها در ایران، به کشورهایی نظیر روسیه، چین، عربستان، هندوستان، چین و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می کنیم.

میرعبدالباقی خاطرنشان کرد: فناوری های دریافتی از ایتالیایی ها، اکنون در این شرکت بومی سازی شده است که موفقیت دیگری در راستای اقتصاد مقاومتی بود؛ در این میان صنعت بول(استفاده از پوست زیر لاکِ لاک‌پشت در معرق کاری)، استفاده از صنعت ریخته گری جواهر سازی، واردات ماشین آلات مجسمه سازی نوین (که در انحصار این شرکت در ایران است) و واردات دستگاه های خاص آبکاری طلا، از جمله فناوری هایی بوده که در سال های گذشته و در ارتباط با مبلمان سازان ایتالیایی از سوی این شرکت وارد ایران شده است.

میرعبدالباقی ادامه داد: این در حالی است که فعالیت هایی نظیر رویه کوبی، نقاشی مبل ها، رنگ و پارچه و برنزکاری در ایران انجام می شود که فعالیت هایی یدی و دستی بوده و با صرف هزینه های پایین تر و استفاده از نیروی کار و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر انجام می شوند.

میرعبدالباقی خواستار تسهیلاتی در روند صادرات مبلمان ایرانی از سوی دولت شد و گفت: انتظار می رود دولت بتواند شرکت های نمایشگاهی خارجی را از طریق رایزنان اقتصادی یا فرهنگی در آن کشورها برای مطرح کردن هرچه بیشتر صنعت مبلمان کشورمان هماهنگ کند.

وی اضافه کرد: ایجاد تسهیلاتی در واردات مواد اولیه و کارگر ساده، در نظر گرفته نشدن کارگران این صنعت و حتی الامکان در نظر گرفتن ردیف های ویژه بیمه ای و پرداختی های آنان، از جمله دیگر مسائلی است که می تواند به تسهیل صادرات محصولات این صنعت و جهانی شدن آنها و در نتیجه صدور فرهنگ کشورمان به سایر کشورها بیانجامد.

وی با اشاره به استفاده ایتالیایی ها از جواهر از جمله زمرد، عقیق و غیره در صنعت مبلمان، یادآور شد: شرکت متبوعش به دلیل استفاده از سنگ مالاکیت (نوعی سنگ که در انگشترسازی استفاده می شود) برای نخستین بار، که با استقبال ایتالیایی ها مواجه شد، به شرکت برتر مبلمان سازی این کشور در سال ۲۰۱۲ تبدیل شد.