ایام فاطمیه باید عاشورایی برگزار شود/لزوم ترویج فرهنگ فاطمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رامین خورنژاد حسینی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی گردهمایی مداحان و مسئولان هیئات مذهبی در ارومیه با تاکید بر ترویج سبک و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: ایام فاطمیه فرصتی است تا عزاداران بی‌بی دوعالم زندگی و سیره عملی حضرت را پیشه و الگوی خود قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه باید ایام حزن و اندوه فاطمی در جامعه گرامی داشته شود اظهارداشت: همه باید عزادار حضرت زهرا (س) باشیم و با برگزاری مراسم‌ها و هیئت مذهبی در نشر مفاهیم فاطمی بکوشیم.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به لزوم الگوپذیری دختران و زنان جامعه از سیره و سبک فاطمی گفت: بهترین الگوی دختران و زنان جامعه در دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) است و زنان باید برای تعالی خود از آن حضرت مکرمه الگو بگیرند.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در خصوص گردهمایی مداحان و هیئات مذهبی بیان داشت: این گردهمایی به منظور هم فکری و برگزاری هرچه باشکوهتر و به دور از هرگونه بدعت وآسیب های فرهنگی عزاداری دخت نبی مکرم اسلام (ص) برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه از امام صادق (ع) نقل شده است که، هر که تسبیحات فاطمه ی زهرا (س) را بگوید، قطعاً خدا را فراوان ذکر کرده است اضافه کرد: یکی از مباحثی که شاید تسریع بر آن نشده نسبت به برگزاری مراسم تشیع جنازه ی نمادین حضرت فاطمه زهرا (س) است که برخی از هیئات مذهبی با پخش اطلاعیه، پوستر و یا نصب بنر ها نسبت به این موضوع اقدام می‌کنند، انجام این کار خلاف مصوبات ستاد شئون فرهنگی است که این موضوع باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

این جلسه با ارائه ی نقطه نظرات و پیشنهادات سایر حاضرین در این خصوص به پایان رسید.