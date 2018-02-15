پنتاگون خواستار تمرکز ترکیه بر مبارزه علیه داعش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا با انتشار بیانیه ای از ترکیه خواست تا مبارزه خود علیه تروریستهای داعش در سوریه را ادامه دهد.

وزارت دفاع آمریکا که این بیانیه را در پی دیدار روز گذشته میان ماتیس و «نورالدین جانیکیل» نماینده ترکیه در ناتو صادر کرده می نویسد: وی (ماتیس) خواستار تمرکز مجدد بر ائتلاف برای شکست داعش و جلوگیری از باقی ماندن رد پای هرگونه از سازمان های تروریستی در بازسازی سوریه شده است.

به گفته پنتاگون در جریان دیدار روز گذشته، دو طرف بر سر ادامه طیف وسیع از فعالیت ها و همکاری های دوجانبه دفاعی و لزوم تمرکز بر راه های پیش رو برای تقویت همکاری های دوجانبه تاکید کرده اند.

این درحالیست که طی ماه های اخیر روابط میان ترکیه و آمریکا بر سر طیف وسیعی از مشکلات و اختلاف نظرهای موجود میان دو طرف به ویژه مساله حمایت آمریکا از کردهای سوری معارض به شدت گل آلود شده است.

از سوی دیگر آمریکا همچنان بر حمایت خود از گروه های تروریستی کردی سوری از جمله وای پی جی که شاخه نظامی پ ک ک به حساب می آید تاکید داشته و علیرغم تمامی مخالفت های ترکیه با این موضوع، همچنان حاضر به پا پس کشیدن از حمایت خود از کردهای معارض نیست.