پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت از اواخر وقت دیروز ضمن کاهش سرعت وزش باد، در نواحی شمالی و مرکزی استان جریانات شمالی جایگزین جریانات جنوبی شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به عدم وزش باد قابل ملاحظه، دریا نیز طی ۲۴ ساعت آینده نسبتا آرام و بدون تلاطم خواهد بود.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود از فردا مجددا در تمام سواحل استان وزش جریانات جنوبی با سرعت ملایم آغاز شود و ضمن افزایش نسبی سرعت باد، تا اوایل یکشنبه ادامه یابد.

مساعدی ادامه داد: روز یکشنبه و دوشنبه آینده ضمن افزایش ناپایداری‌های جوی، رگبار پراکنده باران به همراه وزش باد و گاهی رعد و برق بویژه در نقاط شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان نیمه ابری گاهی تمام ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط شمالی استان با احتمال بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت باد در قسمت‌های شمالی و مرکزی شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در سواحی جنوبی استان جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا در همه قسمت‌ها به‌تدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج نیز بین ۳۰ تا ۶۰ گاهی تا ۹۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.