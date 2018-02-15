به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آریایی در حاشیه جلسه کمیته امداد و نجات سفرهای نوروزی اظهار داشت: در این جلسه پس از بحث و بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش تصادفات و امدادرسانی مطلوب به حادثه دیدگان احتمالی در ایام تعطیلات نوروز در جاده‌های استان تصمیماتی گرفته شد.

وی ادامه داد: در همین راستا اورژانس ۱۱۵ و جمعیت هلال‌احمر استان موظف شدند که نسبت به ایجاد مراکز سیار و ثابت امدادرسانی در نقاط مختلف وپر تردد استان و با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مدرن اقدام کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بابیان اینکه پلیس‌راه استان با حضور بیش‌ازپیش در جاده‌های استان و فعال کردن گشت‌های نامحسوس با متخلفین برخورد جدی کند، افزود: همچنین مقرر شد اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان نسبت به نصب علائم راهنمایی و رانندگی، خط‌کشی، رفع نواقص روشنایی و لایروبی مسیل پل‌ها و جاده‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

آریایی با تأکید بر اینکه شهرداران به‌خصوص شهرداری خرم‌آباد باید نسبت به جمع‌آوری زباله‌ها و نخاله‌های موجود در ورودی و خروجی و روشنایی پارک‌ها به‌خصوص پارک کیو اقدام کند، گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد اورژانس ۱۱۵ کادر پزشکی خود را در مراکز اورژانس بیمارستان‌های استان افزایش دهد.

وی بیان داشت: سازمان‌های آتش‌نشانی استان نیز با بهره‌گیری از ماشین‌آلات آتش‌نشانی و جرثقیل در ورودی و خروجی شهرهای استان در آماده‌باش کامل باشند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: اجرای طرح سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند ۹۶ آغاز و تا ۱۵ فروردین‌ماه ۹۷ ادامه خواهد داشت.